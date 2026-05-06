Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı!

Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı!

Bayern Münih – PSG maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale giden yolda belirleyici karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı kapsamında Bayern Münih sahasında avantajı korumak isterken, Paris Saint-Germain ise deplasmanda turu çevirmeyi hedefliyor. Dev mücadelenin yayın bilgileri ve başlama saati futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, iki takımın yıldızlarla dolu kadroları dikkat çekiyor. Final bileti için sahaya yansıyacak performans, karşılaşmanın kaderini belirleyecek.

Giriş Tarihi: 06.05.2026 14:19
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı, Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak rövanş mücadelesiyle zirveye çıkıyor. Karşılaşmanın saat ve kanal bilgileri netleşirken, iki ekip de finale bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en prestijli kupasında sonucu belirleyecek mücadele büyük heyecana sahne olacak.

BAYERN MÜNİH-PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Alman ekibi Bayern Münih ile Fransa temsilcisi PSG bu akşam karşı karşıya gelecek.

Allianz Arena'da oynanacak olan müsabaka saat 22.00'de oynanacak. Kritik mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

İLK MAÇ TARİHE GEÇMİŞTİ

PSG ile Bayern Münih arasındaki mücadele, ilk yarısında 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçı olarak tarihe geçmiş ve aynı zamanda en çok gol atılan yarı final maçı olmuştu.

MUHTEMEL 11

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Musiala, Olise, Diaz, Kane

PSG: Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör