Bayğaralar suç örgütüne darbe! 287 gözaltı: Ele geçirilenler şoke etti: El bombası, AK-47...

Bayğaralar suç örgütüne darbe! 287 gözaltı: Ele geçirilenler şoke etti: El bombası, AK-47...

Adana merkezli 8 ilde KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda, Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi ve 287 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon TL değerindeki taşınmaz ve araçlara da el konuldu.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 14.04.2026 08:38 Güncelleme Tarihi: 14.04.2026 08:39
Bayğaralar suç örgütüne darbe! 287 gözaltı: Ele geçirilenler şoke etti: El bombası, AK-47...

KOM ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Adana merkezli olarak İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerini kapsayan geniş çaplı operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti, mala zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarını işledikleri belirlenen Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Bayğaralar suç örgütüne darbe! 287 gözaltı: Ele geçirilenler şoke etti: El bombası, AK-47...

Düzenlenen operasyonlarda 287 şüpheli gözaltına alındı.

Bayğaralar suç örgütüne darbe! 287 gözaltı: Ele geçirilenler şoke etti: El bombası, AK-47...

EL BOMBASI, 4 ADET AK-47, ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT İLE UYUŞTURUCU MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 el bombası, 4 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik tabanca, 16 tabanca ve 25 şarjör, 2 av tüfeği ile 1128 adet fişek ele geçirildi.

Bayğaralar suç örgütü elebaşları Ramazan Bayğara ve Fırat Çelik

Bayğaralar suç örgütüne darbe! 287 gözaltı: Ele geçirilenler şoke etti: El bombası, AK-47...

Ayrıca 39 bin 733 adet uyuşturucu hap ve 72,5 gram esrar da bulundu.

Bayğaralar suç örgütüne darbe! 287 gözaltı: Ele geçirilenler şoke etti: El bombası, AK-47...

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Çalışmalar sırasında 45 bin euro ve 33 bin 735 lira nakit para ele geçirilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 50 milyon lira değerinde 2 iş yeri ile 5 araca el konuldu.