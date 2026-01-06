Trend Galeri Trend Yaşam Bayi Toplantısı filmi konusu ve oyuncuları: Bayi Toplantısı filmi ne zaman ve nerede çekildi?

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği "Bayi Toplantısı", Anadolu'dan İstanbul'a gelen üç küçük esnafın macera ve kahkaha dolu hikayesini beyazperdeye taşıyor. Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in oturduğu film, vizyona girdiği günden bu yana televizyon ekranlarında da izleyiciden büyük ilgi görüyor. Peki, Bayi Toplantısı filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var ve film nerede çekildi? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 06.01.2026 17:29 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:31
Film; Konya, Antep ve Erzurum'dan yola çıkıp İstanbul'da bir bayi toplantısında buluşan Namık, Adem ve Sadık'ın, kendilerini hiç hesapta olmayan bir soygun planının ortasında bulmalarını konu alıyor. İşte 2019 yapımı Bayi Toplantısı filminin hikayesi ve oyuncu kadrosu.

BAYİ TOPLANTISI KONUSU

Bayi Toplantısı, mecburen katıldıkları bayi toplantısında kendilerini birbirinden eğlenceli maceraların içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının hikayesini konu ediyor. Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini efnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir.

Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI

İbrahim Büyükak - Namık

Onur Buldu - Sadık
Doğu Demirkol - Adem
Büşra Pekin - Övgü
Safa Sarı - Demircan
Deniz Hamzaoğlu
Çağla Demir
Rıza Akın
Hakan Salınmış
Sacide Taşaner
Zeyno Eracar
Müfit Kayacan
Tuğçe Karabayır
Gamze Karaduman

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da bir bölümü ise Konya'daki setlerde gerçekleşti.