Trend
Galeri
Trend Yaşam
Bayi Toplantısı filmi konusu ve oyuncuları: Bayi Toplantısı filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Bayi Toplantısı filmi konusu ve oyuncuları: Bayi Toplantısı filmi ne zaman ve nerede çekildi?
İbrahim Büyükak'ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği "Bayi Toplantısı", Anadolu'dan İstanbul'a gelen üç küçük esnafın macera ve kahkaha dolu hikayesini beyazperdeye taşıyor. Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in oturduğu film, vizyona girdiği günden bu yana televizyon ekranlarında da izleyiciden büyük ilgi görüyor. Peki, Bayi Toplantısı filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var ve film nerede çekildi? İşte detaylar.
Giriş Tarihi: 06.01.2026 17:29
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:31