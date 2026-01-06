Bayi Toplantısı filmi konusu ve oyuncuları: Bayi Toplantısı filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Film; Konya, Antep ve Erzurum'dan yola çıkıp İstanbul'da bir bayi toplantısında buluşan Namık, Adem ve Sadık'ın, kendilerini hiç hesapta olmayan bir soygun planının ortasında bulmalarını konu alıyor. İşte 2019 yapımı Bayi Toplantısı filminin hikayesi ve oyuncu kadrosu.