Bayi Toplantısı konusu ve oyuncuları: Bayi Toplantısı filmi nerede çekildi?
Türk komedi sinemasının enerjik yapımlarından Bayi Toplantısı, güçlü oyuncu kadrosu ve kahkaha dolu hikayesiyle televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı eğlenceli yapımın çekim yerleri, karakterleri ve olay örgüsü sinemaseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte film hakkında merak edilen tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 03.06.2026 17:53
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 17:54