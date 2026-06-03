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Bayi Toplantısı konusu ve oyuncuları: Bayi Toplantısı filmi nerede çekildi?

Türk komedi sinemasının enerjik yapımlarından Bayi Toplantısı, güçlü oyuncu kadrosu ve kahkaha dolu hikayesiyle televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı eğlenceli yapımın çekim yerleri, karakterleri ve olay örgüsü sinemaseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte film hakkında merak edilen tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 17:53 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 17:54
Bayi Toplantısı konusu ve oyuncuları: Bayi Toplantısı filmi nerede çekildi?

Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in oturduğu, başrollerini İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol ve Onur Buldu'nun paylaştığı başarılı yapım, vizyon yolculuğunun ardından ekranlardaki popülerliğini koruyor. Beyaz yakalıların ve esnafların dünyasını absürt bir dille ele alan film, dinamik temposuyla dikkat çekiyor.

Bayi Toplantısı konusu ve oyuncuları: Bayi Toplantısı filmi nerede çekildi?

BAYİ TOPLANTISI KONUSU

Bayi Toplantısı, mecburen katıldıkları bayi toplantısında kendilerini birbirinden eğlenceli maceraların içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının hikayesini konu ediyor. Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini efnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir.

Bayi Toplantısı konusu ve oyuncuları: Bayi Toplantısı filmi nerede çekildi?

Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.

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Bayi Toplantısı konusu ve oyuncuları: Bayi Toplantısı filmi nerede çekildi?

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI

İbrahim Büyükak - Namık

Onur Buldu - Sadık
Doğu Demirkol - Adem
Büşra Pekin - Övgü
Safa Sarı - Demircan
Deniz Hamzaoğlu
Çağla Demir
Rıza Akın
Hakan Salınmış
Sacide Taşaner
Zeyno Eracar
Müfit Kayacan
Tuğçe Karabayır
Gamze Karaduman

Bayi Toplantısı konusu ve oyuncuları: Bayi Toplantısı filmi nerede çekildi?

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da bir bölümü ise Konya'daki setlerde gerçekleşti.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör