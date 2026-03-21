Trend
Galeri
Trend Yaşam
"Bayram harçlığımı IBAN'ıma gönderin!" Bayram gelenekleri dijitalleşiyor: El öpmenin yerini bildirimler mi aldı?
Bir zamanlar bayram sabahlarının en heyecanlı anı, büyüklerin elini öpüp avuca sıkıştırılan o harçlıktı. Şimdi aynı gelenek, banka uygulamalarından gelen bildirimlerle sürüyor. Değişen sadece yöntem mi, yoksa o küçük ama kıymetli anların sıcaklığı da eksiliyor mu? Bayram, belki de tam burada yeniden düşünmemiz gereken bir hatıra bırakıyor.
Giriş Tarihi: 21.03.2026 10:36