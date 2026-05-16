BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ 2026 | Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi hangi tarihte yatacak, günleri belli oldu mu?

Milyonlarca emeklinin gündeminde 2026 Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme bilgileri yer alıyor. Kurban Bayramı öncesinde emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin, hangi tarihte hesaplara yatırılacağı ve ödeme tutarı sıklıkla araştırılıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar, ödeme detaylarıyla ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 07:56 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 09:32
2026 Kurban Bayramı'na sayılı vakit kalmışken, resmi açıklamalarla birlikte emekli ikramiyesi ödeme bilgileriyle ilgili detaylar netleşti. Bakanlık tarafından açıklanan 4 bin TL ödeme tutarının ardından gözler, bayram ikramiyesinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak son adımına çevrildi.

2026 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs arasında yatırıyoruz." dedi.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyelerinde yeni bir artış yapılmayacağını belirtti. Bakan Işıkhan, Ramazan Bayramı'nda ödenen tutarın Kurban Bayramı'nda da geçerli olacağını açıkladı.

Bu doğrultuda emeklilere Kurban Bayramı öncesinde 4.000 TL ikramiye ödenmesi planlanıyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİNİ KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyelerini "SGK'den emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.

4A (SSK) EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME GÜNLERİ

  • Maaş günü 17-22 arası olanlar: Kendi ödeme gününde
  • Maaş günü 23 ve 24 olanlar: 21 Mayıs'ta
  • Maaş günü 25 ve 26 olanlar: 22 Mayıs'ta ödemelerini alacaklar.

4B (BAĞ-KUR) KAPSAMINDAKİLERE ÖZEL TAKVİM

  • Maaş günü 25 ve 26 olanlar: 21 Mayıs tarihinde;
  • Maaş günü 27 ve 28 olanlar: 22 Mayıs tarihinde ödemelerini alacak.
EMEKLİ SANDIĞI (4C) HAK SAHİPLERİ DİKKAT

Kamu görevlisi emeklileri yani Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlarımız için süreç daha hızlı ilerliyor. Bakanlık açıklamasına göre, 4C statüsündeki emeklilerin 2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyeleri tek bir günde hesaplara aktarılacak. Tüm 4C emeklileri ödemelerini 20 Mayıs tarihinde banka hesapları üzerinden kontrol edebilirler.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
