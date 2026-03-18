BAYRAM MESAİSİ HESAPLAMA 2026: 3,5 günlük bayram tatili boyunca kim ne kadar alacak?

2026 Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi, mesai ücretlerinde "çifte kazanç" kapısını araladı. Asgari ücretli bir çalışan için günlük yevmiye 1.101 TL olarak hesaplanırken, bayramda çalışanlar için bu rakam katlanıyor. Peki, 3,5 günlük bayram tatili boyunca çalışan bir işçi toplamda kaç TL alacak? İşte kuruşu kuruşuna 2026 bayram mesaisi hesaplama tablosu...
|Tarih
|Tatil Durumu
|Mesai Çarpanı
|Günlük Ek Kazanç (Brüt)
|19 Mart Perşembe
|Arife (Yarım Gün)
|0.5 Ek Yevmiye
|550,50 TL
|20 Mart Cuma
|Bayram 1. Gün
|1.0 Ek Yevmiye
|1.101,00 TL
|21 Mart Cumartesi
|Bayram 2. Gün
|1.0 Ek Yevmiye
|1.101,00 TL
|22 Mart Pazar
|Bayram 3. Gün
|1.0 Ek Yevmiye
|1.101,00 TL
|TOPLAM
|3,5 Gün
|3.5 Ek Yevmiye
|3.853,50 TL