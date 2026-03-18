BAYRAM MESAİSİ HESAPLAMA 2026: 3,5 günlük bayram tatili boyunca kim ne kadar alacak?

GÜNLÜK BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIR?

İş Kanunu uyarınca, resmi tatil günlerinde çalışan işçilere çalıştıkları her gün için bir günlük normal ücretlerine ek olarak bir tam yevmiye daha ödenmesi zorunluluğu bulunuyor. 2026 asgari ücret verilerine göre bir günlük brüt kazanç 1.101 TL seviyesinde seyrediyor. Bayram günü çalışan bir personel, bu tutarın üzerine bir kat daha ek alarak günlük toplam 2.202 TL hak ediş sağlıyor.