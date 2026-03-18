Trend Galeri Trend Yaşam BAYRAM MESAİSİ HESAPLAMA 2026: 3,5 günlük bayram tatili boyunca kim ne kadar alacak?

BAYRAM MESAİSİ HESAPLAMA 2026: 3,5 günlük bayram tatili boyunca kim ne kadar alacak?

2026 Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi, mesai ücretlerinde "çifte kazanç" kapısını araladı. Asgari ücretli bir çalışan için günlük yevmiye 1.101 TL olarak hesaplanırken, bayramda çalışanlar için bu rakam katlanıyor. Peki, 3,5 günlük bayram tatili boyunca çalışan bir işçi toplamda kaç TL alacak? İşte kuruşu kuruşuna 2026 bayram mesaisi hesaplama tablosu...

Giriş Tarihi: 18.03.2026 15:00
Yeni asgari ücretle birlikte 2026 Ramazan Bayramı mesai ücretleri de resmiyet kazandı. 19 Mart Perşembe günü öğleden sonra başlayan arife mesaisiyle birlikte 3,5 günlük tatil süresince yapılacak tüm çalışmaların karşılığı kalem kalem belirlendi. Günlük brüt ücretin 1.101 TL olduğu 2026 yılında, bayramda tam mesai yapan bir çalışanın cebine girecek olan toplam tutar 5 bin TL sınırına yaklaştı.

GÜNLÜK BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIR?

İş Kanunu uyarınca, resmi tatil günlerinde çalışan işçilere çalıştıkları her gün için bir günlük normal ücretlerine ek olarak bir tam yevmiye daha ödenmesi zorunluluğu bulunuyor. 2026 asgari ücret verilerine göre bir günlük brüt kazanç 1.101 TL seviyesinde seyrediyor. Bayram günü çalışan bir personel, bu tutarın üzerine bir kat daha ek alarak günlük toplam 2.202 TL hak ediş sağlıyor.

HAFTA SONU FARKI VE TOPLAM ÖDEME TUTARLARI

2026 Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerinin Cumartesi ve Pazar günlerine rastlaması, haftalık 45 saatlik çalışma süresini dolduranlar için mesai ücretinin %50 zamlı (toplam 2,5 yevmiye) ödenmesi ihtimalini doğuruyor. Arife günü öğleden sonrası dahil olmak üzere tam zamanlı çalışan bir asgari ücretlinin alacağı asgari ek ödeme tutarı 4.954 TL bandına ulaşıyor.

Tarih Tatil Durumu Mesai Çarpanı Günlük Ek Kazanç (Brüt)
19 Mart Perşembe Arife (Yarım Gün) 0.5 Ek Yevmiye 550,50 TL
20 Mart Cuma Bayram 1. Gün 1.0 Ek Yevmiye 1.101,00 TL
21 Mart Cumartesi Bayram 2. Gün 1.0 Ek Yevmiye 1.101,00 TL
22 Mart Pazar Bayram 3. Gün 1.0 Ek Yevmiye 1.101,00 TL
TOPLAM 3,5 Gün 3.5 Ek Yevmiye 3.853,50 TL
KİM NE KADAR ALACAK?

Bayramda, asgari ücretle çalışan toplamda 4.954,50 TL, brüt 70.000 TL maaş alan ise 10.498,50 TL ek kazanç sağlayacak. İşte ayrıntılı hesaplama:

Brüt Maaş: 33.030 TL

  • Günlük Ücret: 1.101 TL
  • Hafta İçi Ek (1,5 gün): 1.651,50 TL
  • Hafta Sonu Ek (%50 zamlı 2 gün): 3.303 TL
  • Toplam Ek Mesai: 4.954,50 TL

Brüt Maaş: 35.000 TL

  • Günlük Ücret: 1.167 TL
  • Hafta İçi Ek (1,5 gün): 1.750,50 TL
  • Hafta Sonu Ek (%50 zamlı 2 gün): 3.501 TL
  • Toplam Ek Mesai: 5.251,50 TL
Brüt Maaş: 40.000 TL

  • Günlük Ücret: 1.333 TL
  • Hafta İçi Ek (1,5 gün): 1.999,50 TL
  • Hafta Sonu Ek (%50 zamlı 2 gün): 3.999 TL
  • Toplam Ek Mesai: 5.998,50 TL

Brüt Maaş: 45.000 TL

  • Günlük Ücret: 1.500 TL
  • Hafta İçi Ek (1,5 gün): 2.250 TL
  • Hafta Sonu Ek (%50 zamlı 2 gün): 4.500 TL
  • Toplam Ek Mesai: 6.750 TL
Brüt Maaş: 50.000 TL

  • Günlük Ücret: 1.667 TL
  • Hafta İçi Ek (1,5 gün): 2.500,50 TL
  • Hafta Sonu Ek (%50 zamlı 2 gün): 5.001 TL
  • Toplam Ek Mesai: 7.501,50 TL

Brüt Maaş: 55.000 TL

  • Günlük Ücret: 1.833 TL
  • Hafta İçi Ek (1,5 gün): 2.749,50 TL
  • Hafta Sonu Ek (%50 zamlı 2 gün): 5.499 TL
  • Toplam Ek Mesai: 8.248,50 TL