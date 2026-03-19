Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi sureler okunur? Diyanet’e göre bayram namazı kılınışı

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı, Ramazan veya Kurban Bayramı sabahları cemaatle kılınan özel bir namazdır. Namaza başlamadan önce niyet etmek gerekir.
1. Niyet Etme
Kılınacak bayram namazını niyet ederken şu şekilde dua edilir:
Ramazan Bayramı için:
"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama."
Kurban Bayramı için:
"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama."
Niyet edildikten sonra imamla birlikte namaza başlanır.
2. Namazın Kılınışı
1. Rekat:
Niyet edildikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.
İmam ve cemaat sessizce Sübhaneke duasını okur.
Ardından iftitah tekbiri gibi 1. Tekbir alınır, eller yanlara açılır.
2. Tekbir ile eller yanlara açılır.
3. Tekbir ile eller göbek hizasında bağlanır.
İmam Eûzü-Besmele çeker, Fatiha suresini ve ardından bir miktar Kur'an okur; cemaat sessizce dinler.
Rüku ve secde yapıldıktan sonra 2. rekata kalkılır.