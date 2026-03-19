Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi sureler okunur? Diyanet'e göre bayram namazı kılınışı

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayram namazı gündemin ön sıralarına çıktı. Yıl içinde iki kez eda edilen bu özel namaz, ilk kez kılacak olanlar veya arada uzun süre geçtiği için unutmuş olanlar için ayrı bir önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, bayram namazı kılınışı özel bir düzen ve sünnetlere uygun şekilde olmalı.

Giriş Tarihi: 19.03.2026 14:37
2026 yılı Ramazan Bayramı arefesi, Perşembe gününe denk geliyor ve bu nedenle yılın ilk bayram namazı 20 Mart sabahı eda edilecek. Ramazan ayının manevi ikliminin sona ermesiyle birlikte, tüm ülkede vatandaşlar bayram namazı için camilere akın edecek. İşte Dİyanet İşleri Başkanlığı'na göre bayram namazı kılınışı, rekat sayısı ve okunacak sureleri...

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı, Ramazan veya Kurban Bayramı sabahları cemaatle kılınan özel bir namazdır. Namaza başlamadan önce niyet etmek gerekir.

1. Niyet Etme

Kılınacak bayram namazını niyet ederken şu şekilde dua edilir:

Ramazan Bayramı için:
"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama."

Kurban Bayramı için:
"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama."

Niyet edildikten sonra imamla birlikte namaza başlanır.

2. Namazın Kılınışı
1. Rekat:

Niyet edildikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

İmam ve cemaat sessizce Sübhaneke duasını okur.

Ardından iftitah tekbiri gibi 1. Tekbir alınır, eller yanlara açılır.

2. Tekbir ile eller yanlara açılır.

3. Tekbir ile eller göbek hizasında bağlanır.

İmam Eûzü-Besmele çeker, Fatiha suresini ve ardından bir miktar Kur'an okur; cemaat sessizce dinler.

Rüku ve secde yapıldıktan sonra 2. rekata kalkılır.

2. Rekat:

İmam gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ve ardından Kur'an okur; cemaat dinler.

Tekbirler sırasıyla:

1. Tekbir: eller kulak hizasına kaldırılır, yanlara salınır.

2. Tekbir: eller yanlara salınır.

3. Tekbir: eller yanlara salınır.

4. Tekbir: eller kaldırılmaz, doğrudan rükuya gidilir.

Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur, Tahiyyat ve Salli-Barik duaları okunur.

Sağ ve sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

3. Tekbirler ve Hutbe

Namazdan sonra müezzinin rehberliğinde hep birlikte üç defa teşrik tekbiri getirilir.
Bunun ardından imam, bayram hutbesini okumak üzere minbere çıkar.

