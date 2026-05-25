Bayram Namazı Saatleri 2026: Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitleri belli oldu!

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?
Bayram namazı farz namazlar arasında yer almaz. Cuma namazı kılmakla yükümlü olan kimselere bayram namazı vaciptir.
İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 1/546).
Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü'l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]).
Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.
Berâ bin Âzib radıyallahu anh şunları aktarmıştır:
"Hz. Peygamber'in hutbe verirken şöyle buyurduğunu işittim: 'Bugün ilk işimiz, (bayram) namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Böyle yapanlar, sünnetimize uygun davranmış olur.'" (Buhârî, Îdeyn, 3)
Buradan hareketle bayram günlerini taçlandıracak en hayırlı işlerden biri de bayram namazı kılmaktır.