Trend Galeri Trend Yaşam Bayram Namazı Saatleri 2026: Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitleri belli oldu!

Bayram Namazı Saatleri 2026: Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitleri belli oldu!

Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü milyonlarca Müslüman 81 ilde camilere akın edecek. Sabahın ilk ışıklarında ibadetini eda ederek bayramı karşılamaya hazırlanan vatandaşlar, "bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı vakitleri listesini inceliyor. İşte; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere il il bayram namazı saatleri…

Giriş Tarihi: 25.05.2026 10:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 10:51
Bayram Namazı Saatleri 2026: Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitleri belli oldu!

Yılın ikinci bayram namazı için camilerde hazırlıklar başladı. Namazlar ve dualar ile başlayacak olan Kurban Bayramı için bayram namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Buna göre İstanbul'da 06:12, Ankara'da 05:59, İzmir'de 06:25'de kılınacak.

İşte 81 il için bayram namazı saatleri;

Bayram Namazı Saatleri 2026: Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitleri belli oldu!

Kurban Bayramı Namazı Ne Zaman Kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2026 dini günler takvimine göre; Kurban Bayramı namazı 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü eda edilecek.

Bayram Namazı Saatleri 2026: Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitleri belli oldu!

Yayınlanan listeye göre büyükşehirlerde bayram namazı saatleri şu şekilde;

İstanbul Bayram Namazı Saati: 06:12

Ankara Bayram Namazı Saati: 05:59

İzmir Bayram Namazı Saati: 06:25

Bursa Bayram Namazı Saati: 06:13

Bayram Namazı Saatleri 2026: Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitleri belli oldu!

2026 KURBAN BAYRAMI İÇİN İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana: 05:55

Adıyaman: 05:42

Afyonkarahisar: 06:11

Ağrı: 05:18

Aksaray: 05:57

Amasya: 05:45

Ankara: 05:59

Antalya: 06:14

Ardahan: 05:17

Artvin: 05:20

Aydın: 06:23

Balıkesir: 06:19

Bartın: 05:57

Bayram Namazı Saatleri 2026: Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitleri belli oldu!

Batman: 05:30

Bayburt: 05:28

Bilecik: 06:10

Bingöl: 05:31

Bitlis: 05:25

Bolu: 06:02

Burdur: 06:14

Bursa: 06:13

Çanakkale: 06:24

Bayram Namazı Saatleri 2026: Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitleri belli oldu!

Çankırı: 05:54

Çorum: 05:49

Denizli: 06:19

Diyarbakır: 05:34

Düzce: 06:03

Edirne: 06:20

Elazığ: 05:36

Erzincan: 05:33

Erzurum: 05:25

Eskişehir: 06:08

Bayram Namazı Saatleri 2026: Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitleri belli oldu!

Gaziantep: 05:47

Giresun: 05:34

Gümüşhane: 05:31

Hakkari: 05:20

Hatay: 05:54

Iğdır: 05:14

Isparta: 06:13

İstanbul: 06:12

İzmir: 06:25

Bayram Namazı Saatleri 2026: Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitleri belli oldu!

Kahramanmaraş: 05:48

Karabük: 05:57

Karaman: 06:03

Kars: 05:16

Kastamonu: 05:52

Kayseri: 05:51

Kilis: 05:49

Kırıkkale: 05:56

Kırklareli: 06:17

Kırşehir: 05:55

Kocaeli: 06:08

Konya: 06:05

Kütahya: 06:11

Bayram Namazı Saatleri 2026: Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitleri belli oldu!

Malatya: 05:40

Manisa: 06:23

Mardin: 05:33

Mersin: 05:59

Muğla: 06:23

Muş: 05:27

Nevşehir: 05:54

Niğde: 05:56

Bayram Namazı Saatleri 2026: Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitleri belli oldu!

Ordu: 05:36

Osmaniye: 05:51

Rize: 05:26

Sakarya: 06:06

Samsun: 05:42

Siirt: 05:27

Sinop: 05:45

Sivas: 05:42

Şanlıurfa: 05:41

Şırnak: 05:26

Bayram Namazı Saatleri 2026: Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitleri belli oldu!

Tekirdağ: 06:18

Tokat: 05:43

Trabzon: 05:29

Tunceli: 05:34

Uşak: 06:15

Van: 05:20

Yalova: 06:11

Yozgat: 05:51

Zonguldak: 05:59

Bayram Namazı Saatleri 2026: Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitleri belli oldu!

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Öncelikle;

"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

Bayram Namazı Saatleri 2026: Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitleri belli oldu!

1. Rekat

· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Gizlice Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.

· İkinci rekata kalkılır.

Bayram Namazı Saatleri 2026: Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitleri belli oldu!

2. Rekat

· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

· Cemaat ise sessizce imamı dinler.

· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

· Bundan sonra müezzinle beraber "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" diyerek 3 defa tekbir getirilir.

· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

Bayram Namazı Saatleri 2026: Diyanet il il Kurban Bayramı namazı vakitleri belli oldu!

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Bayram namazı farz namazlar arasında yer almaz. Cuma namazı kılmakla yükümlü olan kimselere bayram namazı vaciptir.

İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 1/546).

Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü'l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]).

Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

Berâ bin Âzib radıyallahu anh şunları aktarmıştır:

"Hz. Peygamber'in hutbe verirken şöyle buyurduğunu işittim: 'Bugün ilk işimiz, (bayram) namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Böyle yapanlar, sünnetimize uygun davranmış olur.'" (Buhârî, Îdeyn, 3)

Buradan hareketle bayram günlerini taçlandıracak en hayırlı işlerden biri de bayram namazı kılmaktır.