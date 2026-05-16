Bayramda hava nasıl olacak? 27-28-29-30 Haziran Kurban Bayramı hava durumu raporu tahminleri yayında!

Bayram hazırlıkları sürerken hava durumu tahminleri de merak konusu oldu. Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde sıcaklık değişimleri, güneşli ve yağışlı gün ihtimalleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle tatil bölgelerine gitmeyi planlayanlar için günlük hava tahminleri büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 16.05.2026 10:53 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 10:55
Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala, hava durumuna ilişkin beklentiler araştırılmaya başlandı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bayram boyunca etkili olması beklenen hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte gün gün beklenen hava durumu tahminleri…

KURBAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş tatil planlarını hava durumuna göre şekillendirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 27-30 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde çoğunlukla açık ve az bulutlu bir hava etkili olacak. Özellikle batı bölgelerinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MGM verilerine göre İstanbul ve çevresinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıkacak. İç Anadolu'nun bazı kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise sıcaklıkların yer yer normalin altında kalması bekleniyor. Bayram boyunca genel görünümün güneşli olması öngörülüyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BAYRAM HAVASI

Bayram tatili öncesinde en çok merak edilen konular arasında büyükşehirlerdeki hava durumu yer aldı. Yapılan tahminlere göre İstanbul'da bayram boyunca yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının gün gün artarak 22 derece seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da ise bayram süresince güneşli hava etkisini sürdürecek. Özellikle son günlerde sıcaklıkların 24 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

İzmir'de yaz havası erken hissedilecek. Bayramın son gününe doğru termometrelerin 29 dereceye yaklaşacağı tahmin edilirken, kentte güneşli havanın etkili olması bekleniyor.

TATİL PLANI YAPANLAR RAHAT NEFES ALDI

Meteoroloji tahminlerine göre Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde sert hava olayları beklenmiyor. Açık ve sıcak havanın etkili olmasıyla birlikte vatandaşların sahil bölgeleri ve açık alanlara yönelmesi bekleniyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında bayram yoğunluğunun artacağı öngörülüyor.