Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? 27-28-29-30 Mayıs BİM, A101, ŞOK marketlerin çalışma durumu

MİGROS BAYRAMDA KAÇA KADAR AÇIK?

Migros mağazaları bayramın ilk gününde de hizmet vermeyi sürdürecek. Ancak açılış saatleri mağazanın bulunduğu lokasyona göre farklılık gösterebilecek. Özellikle AVM dışındaki cadde mağazalarının çoğu 11.00 veya 12.00 civarında açılıyor.

Migros, 5M Migros ve Migros Jet şubeleri ise bayram boyunca genel olarak 08.30 / 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Bayramda Marketler Saat Kaçta Açılıyor?

Bayram sürecinde marketlerin çalışma saatleri şubelere ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle vatandaşların gitmeden önce yakınlarındaki mağazanın güncel çalışma saatlerini kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.