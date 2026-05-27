Bayramda marketler açık mı, saat kaça kadar açık? 27-28-29-30 Mayıs BİM, A101, ŞOK marketlerin çalışma durumu

Bayram döneminde alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, zincir marketlerin çalışma saatlerine odaklandı. A101, BİM ve ŞOK Marketler'in bugün hizmet durumuna ilişkin araştırmalar hız kazanırken, mağazaların açılış-kapanış saatleriyle ilgili bilgiler gündemdeki yerini koruyor. Bayram dolayısıyla şubelerde farklı mesai saatleri uygulanabileceği belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 27.05.2026 22:22 Güncelleme Tarihi: 27.05.2026 22:27
Kurban Bayramı sürecinde marketlerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle A101, ŞOK ve BİM mağazalarının bugün açık olup olmadığı araştırılırken, bayram nedeniyle bazı şubelerde mesai saatlerinde değişiklik yapılabileceği belirtiliyor. Vatandaşlar ise güncel açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için marketlerin duyurularını takip ediyor.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı sürecinde marketlerin çalışma düzeni vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle BİM, A101, ŞOK ve Migros mağazalarının bayram boyunca açık olup olmadığı ile açılış-kapanış saatleri merak konusu oldu. İşte market zincirlerinin bayram takvimiyle ilgili detaylar…

BİM BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

BİM marketleri, Kurban Bayramı'nın ilk günü çalışanların bayram izni ve ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla hizmet vermeyecek.

Bayramın ikinci gününden itibaren ise tüm şubeler normal çalışma düzenine geçerek sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında müşterilerini ağırlamaya devam edecek.

A101 BAYRAM MESAİSİ NASIL OLACAK?

A101 mağazalarının büyük bölümü bayramın ilk günü kapalı olacak. Bazı bölgelerde ise şubelerin öğleden sonra saat 13.00 itibarıyla sınırlı şekilde hizmet verebileceği belirtiliyor.

Bayramın devam eden günlerinde marketler standart çalışma saatlerine dönerek genellikle 09.00 – 21.30 / 22.00 arasında açık olacak.

ŞOK MARKETLER BAYRAMDA AÇIK MI?

ŞOK Market, bayramın ilk gününde tamamen kapanmak yerine geç saatlerde hizmet vermeyi tercih ediyor. Şubelerin çoğu öğle saatlerinden sonra, yaklaşık 12.00 veya 13.00 itibarıyla müşterilere kapılarını açacak.

Bayramın ikinci gününden itibaren ise ŞOK mağazaları normal sistemine dönerek 09.00 – 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

MİGROS BAYRAMDA KAÇA KADAR AÇIK?

Migros mağazaları bayramın ilk gününde de hizmet vermeyi sürdürecek. Ancak açılış saatleri mağazanın bulunduğu lokasyona göre farklılık gösterebilecek. Özellikle AVM dışındaki cadde mağazalarının çoğu 11.00 veya 12.00 civarında açılıyor.

Migros, 5M Migros ve Migros Jet şubeleri ise bayram boyunca genel olarak 08.30 / 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Bayramda Marketler Saat Kaçta Açılıyor?

Bayram sürecinde marketlerin çalışma saatleri şubelere ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle vatandaşların gitmeden önce yakınlarındaki mağazanın güncel çalışma saatlerini kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.