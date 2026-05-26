Bayramın 1. günü hastaneler açık mı, hizmet verecek mi? 27 Mayıs hastane, sağlık ocağı çalışma saatleri

Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastanelerin çalışma düzeni vatandaşların gündeminde yer aldı. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü devlet hastaneleri, özel hastaneler ve acil servislerin hizmet durumu merak edilirken, polikliniklerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, bayramda hastaneler hizmet vermeye devam ediyor mu?

Giriş Tarihi: 26.05.2026 18:09 Güncelleme Tarihi: 26.05.2026 18:14
Kurban Bayramı'nın 1. gününde sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sağlık ocakları ve hastanelerin çalışma durumunu araştırıyor. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü hangi sağlık kuruluşlarının açık olduğu merak konusu oldu. İşte Kurban Bayramı hastane, sağlık ocağı ve polikliniklerin çalışma saatleri...

BAYRAMDA HASTANELER HİZMET VERECEK Mİ?

Kurban Bayramı süresince uygulanacak resmi tatil kapsamında 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında devlet hastanelerinde ve kamu sağlık kuruluşlarında poliklinik hizmetleri durdurulacak. Bu tarihlerde muayene, tahlil, kontrol ve rapor işlemleri yapılmayacak. Normal sağlık hizmetlerinin bayram tatili sonrası yeniden başlaması bekleniyor.

BAYRAM BOYUNCA ACİL SERVİSLER ÇALIŞIYOR MU?

Evet, acil servisler bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Acil müdahale gerektiren sağlık sorunlarında vatandaşlar hastanelerin acil bölümlerine başvurabilecek. Ambulans ihtiyacı ve hayati risk taşıyan durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet vermeyi sürdürecek.

