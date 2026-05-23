Trend Galeri Trend Yaşam Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye'nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye'nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

Türkiye'nin 81 ili arasında öyle bir şehir var ki, kapladığı alanla dünya üzerindeki birçok Avrupa ülkesini geride bırakıyor! Peki, devasa tarım arazileriyle Konya mı, yoksa sınırları bir uçtan bir uca dakikalar içinde geçilen Yalova mı? İşte Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ve en küçük illeri... Listenin sonunda şehrinizi görünce çok şaşıracaksınız!

Giriş Tarihi: 23.05.2026 11:25 Güncelleme Tarihi: 23.05.2026 11:36
Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

Türkiye'de yüzölçümü büyük olan illerin çoğunun daha az nüfus yoğunluğuna sahip bölgelerde yer aldığı dikkat çekiyor. Buna karşılık küçük yüz ölçümüne sahip iller genellikle daha yoğun nüfuslu ve sanayi açısından gelişmiş bölgelerde bulunuyor. Bu durum, Türkiye'deki yerleşim planlaması, ekonomik faaliyetler ve altyapı yatırımları açısından önemli bir denge oluşturuyor. Büyük yüz ölçümlü iller tarım ve doğal kaynaklar açısından avantaj sağlarken, küçük iller sanayi, ticaret ve ulaşımda öne çıkıyor. İşte Türkiye'nin en büyük illeri;

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

KONYA

40.838 km²

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

SİVAS

28.164 km²
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

ANKARA

25.632 km²

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

ERZURUM

25.006 km²
Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

VAN

20.921 km²

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

ANTALYA

20.177 km²

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

ŞANLIURFA

19.242 km²
Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

KAYSERİ

16.970 km²

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

MERSİN

16.010 km²

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

DİYARBAKIR

15.168 km²
Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

BALIKESİR

14.583 km²

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

KAHRAMANMARAŞ

14.520 km²

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

AFYONKARAHİSAR

14.016 km²
Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

ESKİŞEHİR

13.960 km²

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

ADANA

13.844 km²

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN KÜÇÜK İLLERİ

YALOVA

798 km²

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

KİLİS

1.412 km²

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

BARTIN

2.330 km²

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

DÜZCE

2.492 km²

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

OSMANİYE

3.320 km²

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

ZONGULDAK

3.342 km²

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

KOCAELİ

3.397 km²

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

IĞDIR

3.664 km²

Bazı Ülkelerden Bile Büyük! Türkiye’nin En Büyük ve En Küçük İlleri: Sizin Şehriniz Kaçıncı Sırada?

BAYBURT

3.746 km2