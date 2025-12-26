Bebek Firarda konusu ve oyuncuları: Bebek Firarda ne zaman çekildi,konusu ne?

1990'lı yıllara damga vuran komedi filmleri arasında yer alan Bebek Firarda (Baby's Day Out), keyifli sahneleri ve sevimli karakteri Bebek Bink ile izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. 1994 yapımı bu kült yapım, üç sakar kaçıranın elinden kurtulan bir bebeğin büyük şehirde yaşadığı eğlenceli ve hareketli maceraları ekranlara taşıyor. Film yeniden gündeme gelirken, izleyiciler çekimlerinin ne zaman ve hangi şehirde yapıldığını, hikâyesinin detaylarını ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığını merak ediyor.