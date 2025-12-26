Trend Galeri Trend Yaşam Bebek Firarda konusu ve oyuncuları: Bebek Firarda ne zaman çekildi,konusu ne?

Bebek Firarda konusu ve oyuncuları: Bebek Firarda ne zaman çekildi,konusu ne?

1990'lı yıllara damga vuran komedi filmleri arasında yer alan Bebek Firarda (Baby's Day Out), keyifli sahneleri ve sevimli karakteri Bebek Bink ile izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. 1994 yapımı bu kült yapım, üç sakar kaçıranın elinden kurtulan bir bebeğin büyük şehirde yaşadığı eğlenceli ve hareketli maceraları ekranlara taşıyor. Film yeniden gündeme gelirken, izleyiciler çekimlerinin ne zaman ve hangi şehirde yapıldığını, hikâyesinin detaylarını ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığını merak ediyor.

Giriş Tarihi: 26.12.2025 18:26
Bebek Firarda konusu ve oyuncuları: Bebek Firarda ne zaman çekildi,konusu ne?

Bebek Firarda, 24 Aralık Cuma akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 1994 yapımı olan ve komedi, macera ile aile türlerini bir araya getiren film, her yaştan izleyiciye hitap eden eğlenceli anlatımıyla sinema tarihindeki yerini koruyor. Üç sakar kaçıranın elinden kurtulan sevimli bir bebeğin büyük şehirde yaşadığı komik ve hareketli serüveni konu alan yapım, özellikle 90'lı yılların çocukları için unutulmaz filmler arasında yer alıyor.

Bebek Firarda konusu ve oyuncuları: Bebek Firarda ne zaman çekildi,konusu ne?

BEBEK FİRARDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bebek Firarda, zengin bir ailenin dokuz aylık bebeği Bink'in, üç beceriksiz fidyeci tarafından kaçırılmasıyla başlayan komik ve macera dolu bir hikayeyi anlatıyor. Laraine ve Bennington Cotwell çifti, bebekleri Bink'in fotoğrafını çektirmek için bir fotoğrafçı çağırır. Ancak, bu fırsatı değerlendiren Eddie, Norby ve Veeko adlı üç suçlu, fotoğrafçı kılığında eve sızarak bebeği kaçırır. Planları, fidye talep ederek zengin olmaktır, ancak hesaba katmadıkları bir şey vardır: Bebek Bink'in inanılmaz şansı ve zekası! Bink, fidyecilerin elinden kaçar ve New York'un kalabalık sokaklarında tek başına bir maceraya atılır. Ailesi, polis ve fidyeciler Bink'i bulmak için peşine düşerken, bebek her seferinde suçluları alt etmeyi başarır. Goril sahnesi ve gökdelen inşaatındaki ikonik anlar gibi eğlenceli sahneleriyle film, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor.

Bebek Firarda konusu ve oyuncuları: Bebek Firarda ne zaman çekildi,konusu ne?

BEBEK FİRARDA FİLMİNİN OYUNCULARI

Adam Robert Worton ve Jacob Joseph Worton (Bebek Bink): Filmin sevimli başrolü Bebek Bink, ikiz kardeşler Adam ve Jacob tarafından canlandırıldı. Çekimlerin zorluğu nedeniyle iki kardeş dönüşümlü olarak rol aldı.

Joe Mantegna (Edgar "Eddie" Mauser)

Lara Flynn Boyle (Lorraine Cotwell)

Joe Pantoliano (Norbert "Norby" LeBlaw)

Brian Haley (Victor "Veeko" Riley)

Cynthia Nixon (Gilbertine)

Matthew Glave (Bennington "Bink" Austin Cotwell, Sr.)

Fred Dalton Thompson (Dale Grissom)

John Neville (Bay Andrews)

Bebek Firarda konusu ve oyuncuları: Bebek Firarda ne zaman çekildi,konusu ne?

BEBEK FİRARDA FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Bebek Firarda filmi, 17 Ağustos - 16 Aralık 1993 tarihleri arasında çekildi. Çekimler, Amerika Birleşik Devletleri'nin iki önemli şehrinde gerçekleşti: Chicago, Illinois ve Los Angeles, Kaliforniya. Özellikle Chicago'nun ikonik mekanları, filmin büyük şehir atmosferini yansıtmak için mükemmel bir zemin oluşturdu. Film, 1 Temmuz 1994'te ABD'de vizyona girdi ve 99 dakikalık süresiyle izleyicilere keyifli bir deneyim sundu. 50 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen yapım, gişede 30 milyon dolar hasılat elde etse de, zamanla kült bir film haline gelerek geniş bir hayran kitlesine ulaştı.