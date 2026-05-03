Bebek gibi pürüzsüz cildin sırrı çözüldü! İlk sürmede renk tonunu eşitleyen güzellik iksiri o sebze...

Kozmetik dünyası, cilt bakımında rotasını yapay içeriklerden uzaklaştırarak ev yapımı, pratik ve tesiri yüksek doğal maskelere kırıyor. Yeniden yükselişe geçen bu formüller, mutfağımızdaki temel malzemelerle dakikalar içinde hazırlanabiliyor. Doğallığının yanı sıra cilt sağlığına sunduğu katkılarla da öne çıkan bu karışımlar, cildi kısa sürede ölü hücrelerden temizleyerek daha pürüzsüz ve enerjik bir görünüme kavuşturuyor. Peki, kendi bakım rutininizi oluştururken hangi malzemelerden faydalanabilirsiniz? İşte o mucizevi tariflerin detayları…

Giriş Tarihi: 03.05.2026 14:05
Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve kullanıcıların favorisi haline gelen bu yöntem, cilde daha ışıltılı, pürüzsüz ve dinamik bir çehre kazandırmasıyla dilden dile dolaşıyor.

NOT: Olası bir alerjen veya yan etki riskine karşı öncelikli olarak doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

İçeriğindeki yoğun beta-karoten ve A vitaminiyle öne çıkan havuç, sunduğu besleyici özellikler sayesinde cilt bakım ritüellerinin vazgeçilmez doğal kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor.

Bu bileşenlerin, cilt tonundaki eşitsizlikleri gidermeye destek olurken aynı zamanda cilde sağlıklı ve enerjik bir ışıltı kattığı belirtiliyor.

HANGİ MALZEMELERLE NASIL HAZIRLANIR?

Ev yapımı doğal maskenizi hazırlamak için orta boy bir havucu, yarım çay bardağı su ile birlikte blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde etmeniz yeterli olacaktır.

Elde ettiğiniz karışımı süzerek tavaya alın ve içerisine iki tatlı kaşığı mısır nişastası ekleyin.

Karışımı kısık ateşte 3-4 dakika boyunca sürekli olarak karıştırarak pişirin.

Kıvam aldıktan sonra karışımı ocaktan alın ve içerisinde bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyin.

Karışımın soğumasını bekledikten sonra ise bir tatlı kaşığı aloe vera jeli ilave ederek maskeyi uygulamaya hazır hale getirin.

Hazırladığınız bu doğal maskeyi, temiz cildinize ince bir tabaka halinde sürerek 15-20 dakika boyunca bekletin ve ardından ılık suyla durulayın.

Düzenli kullanımda cildin daha yumuşak, parlak ve dengeli bir görünüme kavuşmasını sağlayan bu maskeyi haftada 1 olacak şekilde cildinize uygulayabilirsiniz.

Uzmanlar, her ne kadar doğal içerikler kullanılsa da bu tür maskelerin herkes için aynı sonucu vermeyebileceğini vurguluyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör