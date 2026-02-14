Trend Galeri Trend Yaşam Bebek Otel sırrı çözülüyor: Muzaffer Yıldırım’ın 550 bin mesajı geri getirildi

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın iş adamlarını ve ünlü isimleri yakın takibe aldığı ortaya çıkmış, telefonunda ünlülere ait arşiv bulunduğu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın kapsamı genişletilmişti. Tutuklu bulunan Muzaffer Yıldırım'ın telefonundaki mesajların çözümlenmesi için bilişim uzmanları ve akademisyenlerden oluşan özel bir ekip kuruldu. Günler süren yoğun çalışmaların ardından Yıldırım'ın telefonu başarıyla çözümlendi, aralarında ünlülere ait fotoğraf ve videoların da bulunduğu 550 bin mesaj geri getirildi. SABAH, soruşturmada elde edilen son bilgilere ulaştı.

Semih KARA
Giriş Tarihi: 14.02.2026 17:08 Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 17:11
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında ünlülerin uğrak mekânı olan ClubHouse Bebek isimli mekâna da operasyon düzenlenmiş ve mekân işletmecisi Menderes Utku'nun telefonundan elde edilen materyaller operasyonun seyrini değiştirmişti.

Utku'nun, mekâna gelen ünlü isimleri ClubHouse'nin gizli ortağı olan Muzaffer Yıldırım'a bildirdiği ve Yıldırım'ın da bu isimlere ait özel görüntüleri, telefonuna kurduğu uygulamayla kayda alarak arşivlediği belirlenmişti.

ÖZEL EKİP GÜNLERDİR ÇALIŞIYORDU

Savcılık, Muzaffer Yıldırım'ın telefonunda arşivli olan görüntülerin 'casusluk veya şantaj' amaçlı kaydedilmiş olabileceği şüphesi üzerine soruşturma kapsamını genişleterek özel bir ekip kurdu. Bilişim uzmanları ve akademisyenlerden oluşan ekibin günler süren çalışması nihayet sonuç verdi. Yıldırım'ın telefonundan silinen WhatsApp mesajlar geri getirildi.

550 BİN MESAJ SAVCILIĞIN ELİNDE

Yıldırım'ın telefonundan, Bebek Otel ve ClubHouse Bebek ile ilgili bilgi ve fotoğrafların da aralarında bulunduğu 550 bin mesaj geri getirildi.

Söz konusu dijital materyaller soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Bu materyaller arasında Bebek Otel ve ClubHouse'a gelen ünlü isimlerle ilgili bilgi ve belgelerin de olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı titizlikle sürdürmeye devam ediyor.

