Bebek Otel sırrı çözülüyor: Muzaffer Yıldırım’ın 550 bin mesajı geri getirildi
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın iş adamlarını ve ünlü isimleri yakın takibe aldığı ortaya çıkmış, telefonunda ünlülere ait arşiv bulunduğu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın kapsamı genişletilmişti. Tutuklu bulunan Muzaffer Yıldırım'ın telefonundaki mesajların çözümlenmesi için bilişim uzmanları ve akademisyenlerden oluşan özel bir ekip kuruldu. Günler süren yoğun çalışmaların ardından Yıldırım'ın telefonu başarıyla çözümlendi, aralarında ünlülere ait fotoğraf ve videoların da bulunduğu 550 bin mesaj geri getirildi. SABAH, soruşturmada elde edilen son bilgilere ulaştı.
Giriş Tarihi: 14.02.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 14.02.2026 17:11