Bebek otel skandalında yeni perde! Gelenleri kayıt altına aldılar: Uyuşturucu ve fuhuş partileri...

GÜNDE 7 SAATLİK KUMAR MESAİSİ

Muzaffer Yıldırım ve kumar arkadaşlarına oyun esnasında içki, yiyecek ve çay servisi yaptığını bezen bahşiş aldığını söyleyen çalışan, haftada 2 ile 4 gün arasında oyun oynandığını söyledi. Oyun sıklıkların mevsimlere göre değiştiğine dikkat çeken Çobanoğlu, "Yaz mevsiminde ise kışa göre daha az sayıda oyun oynanırdı. Oyun bazen 4 saat bazen de 7 saat sürerdi. Oyun esnasında herkesin önünde poker çipleri olur, kağıtlar dağıtılır ellerine göre oyuna girerlerdi. Bazen oyuna girilmez bazen de "rest" kelimesi söylenirdi, o esnada "blöf" kelimesi sıklıkla kullanılırdı. Kendi aralarında alacak verecek rakamlarını deftere yazarlardı." dedi.