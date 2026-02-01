Trend
Bebek otel skandalında yeni perde! Gelenleri kayıt altına aldılar: Uyuşturucu ve fuhuş partileri...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak ile otel çalışanı Mehmet Çobanoğlu cezaevinden verdikleri dilekçelerle itirafçı oldu. Altunbulak, Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın otele gelen işadamları, holding patronları ve ünlü isimleri sistematik biçimde takip ettiğini ve kimlerin ne zaman ve kiminle geldiğini özel olarak sorguladığını anlattı.
