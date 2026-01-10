Trend
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’a ait yeni skandallar ortaya çıktı: Otelde fuhuş rezidansta kumar
İstanbul Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'a ait yeni skandallar ortaya çıktı. Oteli uyuşturucu ve fuhuş merkezine çeviren Yıldırım'ın İstanbloom sitesindeki rezidansını ise kumarhaneye dönüştürdüğü ortaya çıktı. Dairede her gece milyonlarca liralık kumar oynandığı öğrenildi...
Giriş Tarihi: 10.01.2026 06:23
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 06:27