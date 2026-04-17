Bedelli Askerlik 2026 ücreti ne kadar oldu, ödemesi nasıl yapılır? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Milyonlarca adayın merakla takip ettiği 2026 bedelli askerlik ücreti teklifi TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı. Yeni düzenleme ile ödenecek tutar netleşirken, süreçle ilgili tüm ayrıntılar da netlik kazandı. Milli Savunma Bakanlığı ve Meclis koordinasyonunda yürütülen düzenleme sonrası bedelli askerlik ücretine ilişkin yeni dönem resmen başlamış oldu. Milyonlarca yükümlüyü ilgilendiren yeni ödeme miktarı ve başvuru sürecine dair detaylar ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 17.04.2026 11:31
Söz konusu düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece bedelli askerlik ücreti zammı resmiyet kazandı. Kanun kapsamında bedelli askerlik başvurusunda bulunan yükümlülerden tahsil edilecek ücret yüzde 25 oranında artırılırken, bu adımın savunma sanayi fonuna da ek kaynak sağlaması hedefleniyor.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik ücretine yapılan son düzenleme ile birlikte 2026 yılı için yeni tutar netleşti. TBMM Başkanlığı'na sunulan ve Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşan torba kanun kapsamında bedelli askerlik ücreti 417 bin TL'ye yükseltildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE VE NASIL YATIRILACAK?

  • Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU KİMLERİ KAPSIYOR?

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlülerin askerlik çağına girmiş olması, fiili hizmete başlamamış bulunması ve sağlık açısından "askerliğe elverişli" raporu alması gerekiyor.
Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya durumda olanlar için ise ek şartlar ve ek ödeme yükümlülükleri uygulanabiliyor. Başvuru süreci, kura ve sınıflandırma işlemleriyle birlikte yürütülüyor.

YENİ TORBA YASADA BAŞKA NELER DEĞİŞTİ?

Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren torba yasa, farklı alanlarda birçok değişikliği beraberinde getirdi.

  • Engelli vatandaşlar için ÖTV düzenlemesi ile ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerindeki bireylerin ÖTV'siz araç alabilmesinin önü açıldı. Ayrıca belirli şartlarda 10 yılda bir kez ÖTV muafiyeti uygulanabilecek.
  • Depremzedeler için konut ve iş yeri indirimi kapsamında ilk konut alımında yüzde 74, ilk iş yeri alımında ise yüzde 48 oranında indirim sağlanacak.
  • Ayrıca işverenlerin çalışanlar adına yaptığı bireysel emeklilik sistemi (BES) ödemelerinde sosyal güvenlik primine ilişkin yeni muafiyet düzenlemeleri getirildi.