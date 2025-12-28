Trend Galeri Trend Yaşam Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? 2026 zam sonrası bedelli askerlik ne kadar olacak?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte memur zammı ve enflasyon verileri ışığında pek çok kalem yeniden hesaplanacak. Milyonların beklediği bedelli askerlik ücreti de böylece netlik kazanacak. Peki, 2026 zam sonrası bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 28.12.2025 08:36 Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 08:37
Bedelli askerlik ücreti 2025 yılının ikinci yarısı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlenmişti. Bu yıl vatani görevini yerine getirmek isteyen pek çok kişi 2026 zam sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı;

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2026 yılında uygulanacak bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılacak zam oranı ve enflasyon verileri doğrultusunda yeniden hesaplanacak. Kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87 olarak açıklanırken, memur ve memur emeklileri için şimdiden kesinleşen zam oranı yüzde 17,56 oldu.

Aralık ayı enflasyonu henüz hesaba katılmadan yapılan tahmini hesaplamaya göre bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 330 bin 181 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Aralık ayına ait enflasyon rakamının eklenmesiyle birlikte ortaya çıkacak nihai tutar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak ilan edilecek.

Rakam kesinleştiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılının Ocak–Haziran döneminde geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verisinin ardından netlik kazanacak. Kesin rakam, bu veriler doğrultusunda belirlendikten sonra kamuoyuyla paylaşılacak.