Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? 2026 zam sonrası bedelli askerlik ne kadar olacak?
Yeni yılın gelmesiyle birlikte memur zammı ve enflasyon verileri ışığında pek çok kalem yeniden hesaplanacak. Milyonların beklediği bedelli askerlik ücreti de böylece netlik kazanacak. Peki, 2026 zam sonrası bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte detaylar.
Giriş Tarihi: 28.12.2025 08:36
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 08:37