Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? 2026 zam sonrası bedelli askerlik ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti 2025 yılının ikinci yarısı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlenmişti. Bu yıl vatani görevini yerine getirmek isteyen pek çok kişi 2026 zam sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, belli oldu mu sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı;