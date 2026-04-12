Bekçi alımı 2026 ne zaman, şartları neler? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yönetmeliği değişti!

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle birlikte 2026 bekçi alımı süreci için yeni kurallar resmen yürürlüğe girdi. Yapılan güncelleme yalnızca başvuru kriterlerini değil, aynı zamanda görevdeki personelin çalışma düzenini ve yetkilerini de kapsıyor. Yeni yönetmelik, 2026 bekçi alımı süreci için yeni bir dönemin başlangıcı olarak ön plana çıktı.

Giriş Tarihi: 12.04.2026 10:12
9 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan "Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" değişikliği ile birlikte bekçi alımı 2026 şartları yeniden düzenlendi. Özellikle askerlik şartı, ikamet zorunluluğu ve çalışma saatleri başvuru sürecini doğrudan etkiliyor.

2026 BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELER OLDU?

Güncellenen yönetmelik kapsamında bekçi adaylarında aranan temel şartlar yeniden belirlendi.

  • Yaş Şartı:

Adayların 18 ile 31 yaş aralığında olması gerekiyor.

  • Eğitim Şartı:

En az lise mezunu olma zorunluluğu devam ediyor.

  • Vatandaşlık Şartı:

Sadece Türk vatandaşı olan adaylar başvuru yapabilecek.

  • Askerlik ve İkamet Şartı:

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak ve belirli bir süre ilgili bölgede ikamet etmiş olmak önemli kriterler arasında yer alıyor.

BEKÇİLERİN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ KAÇ SAAT OLDU?

Yeni yönetmelik sadece başvuru şartlarını değil, çalışma düzenini de yeniden şekillendirdi. Belirlenen çalışma esasları şöyle:

  • Haftalık Çalışma Süresi:

Standart süre 40 saat olarak belirlendi. Ancak ihtiyaç halinde valilik onayıyla bu süre 56 saate kadar çıkarılabilecek.

  • Fazla Mesai Düzeni:

Fazla çalışma süreleri, yoğunluk azaldığında personelin istirahat süresine eklenecek.

  • Gece Görevi:

Bekçilerin görevleri esas olarak güneşin batışı ile doğuşu arasında gerçekleştirilecek. Olağanüstü durumlarda ise Bakanlık onayıyla gündüz görevleri de verilebilecek.

BEKÇİLERİN YETKİLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Yeni yönetmelik, sahadaki uygulamaları da netleştirdi.

  • Devriye Sistemi:

Araçlı devriyeler yalnızca genel kolluk (polis veya jandarma) nezaretinde yapılabilecek. Yaya devriyeler en az iki kişiden oluşacak.

  • Kontrol Yetkisi:

Bekçiler, şüpheli durumlarda kişilerin üzerinde yalnızca el ile dıştan kontrol yapabilecek.

  • Araç Kontrolü:

Araçların sadece dışarıdan görünen bölümleri incelenebilecek.

  • Arama Yetkisi:

Bekçilerin adli üst araması ve detaylı araç araması yapma yetkisi bulunmuyor.

2026 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz Emniyet Genel Müdürlüğü veya Polis Akademisi tarafından resmi bir ilan yayımlanmadı.