Bekçi alımı 2026 ne zaman, şartları neler? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yönetmeliği değişti!

BEKÇİLERİN HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ KAÇ SAAT OLDU?

Yeni yönetmelik sadece başvuru şartlarını değil, çalışma düzenini de yeniden şekillendirdi. Belirlenen çalışma esasları şöyle:

Haftalık Çalışma Süresi:

Standart süre 40 saat olarak belirlendi. Ancak ihtiyaç halinde valilik onayıyla bu süre 56 saate kadar çıkarılabilecek.

Fazla Mesai Düzeni:

Fazla çalışma süreleri, yoğunluk azaldığında personelin istirahat süresine eklenecek.

Gece Görevi:

Bekçilerin görevleri esas olarak güneşin batışı ile doğuşu arasında gerçekleştirilecek. Olağanüstü durumlarda ise Bakanlık onayıyla gündüz görevleri de verilebilecek.