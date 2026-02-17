Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef son 16!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi, eleme aşamasıyla heyecanı zirveye taşıyor. Lig aşamasını başarıyla tamamlayan Portekiz temsilcisi Benfica, play-off turunun ilk ayağında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlıyor. Estádio da Luz'da oynanacak bu kritik mücadele, her iki takımın da son 16 turu yolundaki kaderini belirleyecek. İki dev kulübün Avrupa kupalarındaki tarihi rekabeti, bu akşam oynanacak 90 dakikayla yeni bir boyut kazanacak.