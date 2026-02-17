Benfica - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hedef son 16!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde erken final tadındaki eşleşmede Benfica ile Real Madrid, play-off turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Lizbon'un büyüleyici atmosferinde oynanacak bu dev randevuda gözler, milli yıldızımız Arda Güler'in de formasını giydiği eflatun-beyazlıların üzerinde olacak. Futbol dünyasının nefesini tutarak beklediği Benfica-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 17.02.2026 16:37