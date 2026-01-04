Trend Galeri Trend Yaşam Benim Adım Feridun konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Bu akşam TV'de!

Çağan Irmak'ın imzasını taşıyan, başrollerini Halil Sezai Paracıkoğlu ve Büşra Pekin'in paylaştığı "Benim Adım Feridun" filmi, romantik komedi ve dramın harmanlandığı hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Mahir Ünsal Eriş'in eserinden uyarlanan film, bir ayrılık acısının ardından tesadüflerle değişen bir hayatı konu alıyor. Peki, Benim Adım Feridun konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var ve film ne zaman çekildi? İşte sinemaseverler için filmin detaylı künyesi.

Giriş Tarihi: 04.01.2026 17:37 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:39
2016 yılında vizyona giren ve Çağan Irmak'ın alışılmışın dışındaki tarzıyla dikkat çeken Benim Adım Feridun, Erdek'in huzurlu atmosferinde geçen samimi bir hikayeyi beyazperdeye taşıyor. Aşk acısını unutmak için çıktığı yolda kendini hiç tanımadığı bir ailenin ferdi olarak bulan Ersan'ın trajikomik serüveni, izleyiciye "hayatın sürprizleri" üzerine düşündürüyor. İşte, Benim Adım Feridun konusu ve oyuncuları:

BENİM ADIM FERİDUN KONUSU

Uzun süreli bir ilişkinin içindeki Ersan artık sevgilisine ilgi göstermeyi ve romantik olmayı bırakmıştır. Uzun ilişkinin rahatlığının keyfini süren adam günün birinde uzun süreli sevgilisi Ayla tarafında terk edilince sudan çıkmış balığa döner. Birkaç hafta boyunca sevdiği kadını geri kazanmaya çalışsa da sonuç nafiledir. Ayla geri dönmeyi kabul etmez.

Bunun üzerine artık ayrılığı kabullenmesi gerektiğini anlayan Ersan farklı bir yerin iyi geleceği umuduyla uzun zamandır gitmediği Erdek'teki çocukluğunun geçtiği eve gider. Ancak burada da aradığı teselliyi bulamayan Ersan sahilde dolaşırken yakınlarda bir düğün olduğunu fark eder.

Bir şeyler için çıkma düşüncesiyle düğüne giren Ersan, düğündeki damadın babası tarafından yıllar önce küsüp Almanya'ya yerleşen kardeşinin oğlu Feridun sanılır. İlk başta bu rolden memnun olan Ersan ilk fırsatta kaçarım diye düşünürken damadın kuzeni Hayal'i görür. Geceyle birlikte ilginç ve komik olaylar da bir bir başına gelecektir...

BENİM ADIM FERİDUN OYUNCULARI

Halil Sezai

Büşra Pekin

Tarık Pabuçcuoğlu

Suzan Aksoy

Güngör Bayrak

Kadriye Kenter

Defne Yalnız

Özge Borak

