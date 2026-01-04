Benim Adım Feridun konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Bu akşam TV'de!
Çağan Irmak'ın imzasını taşıyan, başrollerini Halil Sezai Paracıkoğlu ve Büşra Pekin'in paylaştığı "Benim Adım Feridun" filmi, romantik komedi ve dramın harmanlandığı hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Mahir Ünsal Eriş'in eserinden uyarlanan film, bir ayrılık acısının ardından tesadüflerle değişen bir hayatı konu alıyor. Peki, Benim Adım Feridun konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var ve film ne zaman çekildi? İşte sinemaseverler için filmin detaylı künyesi.
Giriş Tarihi: 04.01.2026 17:37
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:39