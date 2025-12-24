Berfu ve Eser Yenenler mutluluğun sırrını açıkladı! "Aile her şey"

Birlikte yapacağımız tatiller, hafta sonu planları, akşam yemekleri ya da sabah kahvaltıları hep ilk sırada. Dışarıda ne kadar kaos, karmaşa, gürültü olursa olsun biz evimizin kapısını kapattığımızda birbirimizle ve ailemizle güvenilir bir alanda dokunulmaz oluyoruz" derken Yenenler ise kısa bir cümleyle ama çok net ifade etmiş ailenin değerini: "Aile her şey, gerisi teferruat benim için." Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edilmişti, Aile Yılı'na veda ederken Berfu ve Eser Yenenler'in aileye gösterdikleri önemi ve karşılığını mutluluk olarak almalarını röportajda paylaşmaları çok hoşuma gitti, umarım bu röportaj, ailenin ne olduğunu unutan ünlülere örnek olur.



