Berfu ve Eser Yenenler mutluluğun sırrını açıkladı! "Aile her şey"

Şöhret, kaos ve gösterişle kuşatılmış ünlüler dünyasında her gün yeni bir savrulmaya tanık olurken, Berfu ve Eser Yenenler çifti bambaşka bir yerden sesleniyor. Şamdan Plus'ın yılbaşı kapağında çocuklarıyla verdikleri eğlenceli pozların ardında, bugünlerde neredeyse unutulmaya yüz tutmuş bir kavramı cesurca sahipleniyorlar: aile. Röportajda kurdukları her cümle, "mutluluk nerede?" sorusuna net bir yanıt verirken, dejenere hayatlarıyla gündeme gelen birçok ünlüye de adeta sessiz ama güçlü bir mesaj gönderiyor.