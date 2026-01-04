Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı

Potada yılın ilk büyük derbisinde Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Dusan Alimpijevic yönetiminde ligde 13'te 13 yaparak tarihi bir seri yakalayan siyah-beyazlılar, ev sahibi avantajını kullanarak namağlup unvanını korumak istiyor. Öte yandan, zirve takibini sürdüren Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek rakibinin serisine son vermeyi hedefliyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma öncesi biletlerin tükendiği belirtilirken, ekran başındaki milyonlarca taraftar maçın yayın bilgilerini araştırıyor.