Trend
Galeri
Trend Yaşam
Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı
Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko maçı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanıyor! Ligde namağlup liderliğini sürdüren Beşiktaş GAİN, ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor. 4 Ocak 2026 Pazar (Bugün) oynanacak bu kritik mücadele, zirve yarışı için büyük önem taşıyor. Peki, basketbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte derbiye dair tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 04.01.2026 17:50
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:52