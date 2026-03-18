Beşiktaş Gain - Trento maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroCup çeyrek final heyecanı!

Beşiktaş Gain, BKT EuroCup çeyrek final mücadelesinde İtalyan ekibi Dolomiti Energia Trento ile yarı final bileti için parkeye çıkıyor. Siyah-beyazlı taraftarların heyecanla beklediği kritik randevunun tüm detayları, maçın yayın saati ve kanal bilgileri basketbolseverler için netleşti.

Giriş Tarihi: 18.03.2026 09:03 Güncelleme Tarihi: 18.03.2026 09:07
Beşiktaş Gain - Trento maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroCup çeyrek final heyecanı!

BEŞİKTAŞ GAİN - TRENTO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

BKT EuroCup çeyrek finalindeki bu dev karşılaşma, 18 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak. İstanbul'da, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde (Akatlar Arena) gerçekleştirilecek müsabakanın hava atışı saat 20:00'de yapılacak. Siyah-beyazlı ekip, normal sezonda rakibini evinde mağlup etmenin verdiği özgüvenle parkeye çıkacak.

Beşiktaş Gain - Trento maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroCup çeyrek final heyecanı!

Avrupa arenasındaki gururumuz Beşiktaş Gain, EuroCup'ta sezonun en kritik virajlarından birine giriyor. Normal sezonu lider tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükselen siyah-beyazlı temsilcimiz, tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu zorlu karşılaşmada saha avantajını kullanmak istiyor. İtalyan temsilcisi Trento karşısında mutlak galibiyet hedefleyen Kartal, taraftarının desteğiyle yarı finale adını yazdırmayı amaçlıyor.

Beşiktaş Gain - Trento maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroCup çeyrek final heyecanı!

ZORLU MÜCADELE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbolseverlerin merakla beklediği yayın bilgisi de resmiyet kazandı. Beşiktaş Gain - Dolomiti Energia Trento maçı, şifresiz olarak TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Gain - Trento maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroCup çeyrek final heyecanı!

YARI FİNAL YOLUNDA KRİTİK EKSİK: SERTAÇ ŞANLI

Siyah-beyazlılarda bu önemli maç öncesi kadro durumu da netleşmeye başladı. Başantrenör Dusan Alimpijevic yönetimindeki ekipte, tecrübeli uzun Sertaç Şanlı'nın sakatlığı nedeniyle bu kritik randevuda forma giyemeyeceği açıklandı.

Beşiktaş Gain - Trento maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroCup çeyrek final heyecanı!