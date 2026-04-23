Beşiktaş–Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Kupası’nda kritik mücadele!

Beşiktaş–Alanyaspor maçı, spor tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İki takım Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya geliyor. Bu nedenle mücadele, iki kulüp için de tarihi bir eşleşme niteliği taşıyor. Bu büyük rekabetin yayın bilgileri, ne zaman ve nerede olacağı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor.

Giriş Tarihi: 23.04.2026 09:54
Beşiktaş–Alanyaspor mücadelesi, iki takım açısından da sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye Kupası'nda ilk kez karşılaşacak olan iki ekip, yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak. Çeyrek final aşamasındaki bu karşılaşmanın kazananı adını Türkiye Kupası yarı finaline yazdıracak.

BEŞİKTAŞ–ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Alanyaspor, 23 Nisan 2026 Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ–ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş–Alanyaspor arasındaki kritik mücadele saat 20.45'te başlayacak. Her iki takım da bu önemli 90 dakikaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

BEŞİKTAŞ–ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi olan Beşiktaş – Alanyaspor maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Beşiktaş ve Alanyaspor karşılaşmasında düdük Cihan Aydın'da olacak.

BEŞİKTAŞ'TA KİM FORMA GİYEMEYECEK?

Siyah-beyazlı ekipte maç öncesi eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör