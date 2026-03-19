Beşiktaşlı eski futbol Ömer Şişmanoğlu'na şok! Menajeri 9 milyon TL dolandırdı
Beşiktaş'ın eski golcü oyuncusu Ömer Şişmanoğlu dolandırıldığı anlayınca savcılığın yolunu tuttu. Geçtiğimiz yıl banka hesaplarını kontrol eden Şişmanoğlu, farklı seferlerde yüklü miktarlarda hesabından bilgisi dışında para akışı tespit etti. Toplamda yaklaşık 9 milyon lira parasının eski menajeri Murat K.'nın hesabına aktarıldığını ifade eden Şişmanoğlu'nun şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 19.03.2026 15:49
Güncelleme Tarihi: 19.03.2026 15:52