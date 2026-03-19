Beşiktaşlı eski futbol Ömer Şişmanoğlu’na şok! Menajeri 9 milyon TL dolandırdı

Beşiktaş'ın eski golcü oyuncusu Ömer Şişmanoğlu dolandırıldığı anlayınca savcılığın yolunu tuttu. Geçtiğimiz yıl banka hesaplarını kontrol eden Şişmanoğlu, farklı seferlerde yüklü miktarlarda hesabından bilgisi dışında para akışı tespit etti. Toplamda yaklaşık 9 milyon lira parasının eski menajeri Murat K.'nın hesabına aktarıldığını ifade eden Şişmanoğlu'nun şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 19.03.2026 15:49 Güncelleme Tarihi: 19.03.2026 15:52
3.Lig de Kırıkkale FK'da top koşturan eski Beşiktaş'lı golcü futbolcu Ömer Şişmanoğlu adliyelik oldu. Ömer Şişmanoğlu, Beşiktaş'da oynadığı dönemde menajerliğini yapan Murat K., tarafından dolandırıldığı iddiasıyla savcılığın yolunu tuttu.

Geçtiğimiz yıl banka hesaplarını kontrol eden golcü futbolcu farklı seferlerde yüklü miktarlarda hesabından bilgisi dışında para akışı tespit etti.

Ömer Şişmanoğlu toplamda 200 bin Dolar (8 milyon 810 bin TL) tutarında parasının eski menajeri Murat K., tarafından kendi hesabına aktarıldığını belirledi.

Dolandırıldığını anlayan golcü oyuncu menajerinden şikayetçi oldu.

"ŞİKAYETÇİYİM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde Ömer Şişmanoğlu, banka hesaplarını geriye dönük harcamalarını kontrol ettiğinde şüpheli para akışlarını belirlediğini söyledi.

Dilekçesinde Şişmanoğlu, toplamda 200 bin Dolar parasının bir dönem menajerliğini yapan şüpheli Murat K., tarafından kendi hesabına aktarılarak dolandırıldığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.