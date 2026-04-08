Trend
Galeri
Trend Yaşam
Beşiktaş'ta 14 aracı kundaklanıp villası kurşunlanmıştı! İş insanından flaş iddia: Talimatı verenler yurt dışında
İstanbul Beşiktaş'ta kimliği belirsiz kasklı saldırganlar, iş insanı Selçuk Kürkoğlu'na (55) ait bir oto galeriyi benzin dökerek ateşe verdi, ardından aynı çiftin yaşadığı lüks villayı kurşun yağmuruna tuttu. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, yaklaşık 100 milyon liralık hasar oluştu. Olayla ilgili konuşan Kürkoğlu, saldırı öncesinde Amerikan numarasından arandığını belirterek "Açtığım gibi karşımdaki hep sanki böyle bir tehditvari konuşur gibi direkt sert bir giriş yapınca, ben de biraz onlara sert giriş yaptım. Kimseye de verecek bir lira paramız yok, vermeyiz de." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 08.04.2026 12:09