Beşiktaş’ta bankaya silahlı baskında flaş: Soygun ihbarının ardından ‘takıntı’ çıkmıştı! ‘Bıçağı göğüs hizasında tuttum’

' "ARA BENİ" DİYE NOT YAZDIM MASASINA BIRAKTIM'

Saldırgan Muhammed S.'nin verdiği ifadede, "2025 yılı Ağustos ayı başlarında geçici görevli olarak bankanın Nispetiye şubesine geldim. Burada 2 gün görev yaptım. Bu şubede çalışan Cansu isimli gişe memurunu gördüm ve kendisine karşı ilgi duymaya başladım. Bu arada kullanmakta olduğum telefon numaramı kağıda yazarak bankadayken kendisine verdim. Kağıdın üzerine sadece 'Ara beni' diye not yazdım. Ben bu kağıdı Cansu'nun masasına bıraktım. Ertesi gün başka bir birime gittim. Cansu beni kendisinin kullandığı numaradan aradı, kendisine cevap veremedim meşguldüm. Sonra öğlene doğru kendisini birkaç kere daha aradım. Bana cevap vermeyince benim numaramı engellediğini anladım. Bir ay sonra ankesörlü telefondan kendisini aradım. Bana cevap verdi, ben kendisine sadece engelimi kaldırmasını söyledim ama kendimi tanıtmadığım için o da engeli kaldırmadı. Beni şikayet edeceğini ve reddedeceğini düşünerek kendimi tanıtmadım. Kendisini 1 hafta sonra başka bir telefondan tekrar aradım ve kendimi tanıttım. O da benim aradığımı anlamıştı. Bana 'Sen sapık mısın; senden şikayetçi olduğum için mi beni arıyorsun sürekli beni arama' karşılığını verdi. Ben de 'Sapık değilim' dedim. O da telefonu kapattı" dediği öğrenildi.