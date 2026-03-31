Beşiktaş’ta bankaya silahlı baskında flaş: Soygun ihbarının ardından ‘takıntı’ çıkmıştı! ‘Bıçağı göğüs hizasında tuttum’

Beşiktaş'ta güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bankadaki işinden, gişe görevlisi Cansu D.'yi rahatsız ettiği için çıkarılan Muhammed S. (36), bıçakla Nispetiye Caddesi'ndeki şubeyi bastı. Bankanın şube müdürü Özlem G.E.'yi rehin alan saldırgan, güvenlik görevlisini de korkutarak silahını aldı. Özel harekat polislerinin müdahalesiyle yakalanan Muhammet S. ifadesinde " 2 gün görev yaptığım bankada Cansu'ya ilgi duymaya başladım. Telefon numaramı kağıda yazarak bankadayken kendisine verdim. Beni arayıp 'Sen sapık mısın' diyerek telefonu kapattı." dediği öğrenildi. Diğer yandan operasyona ait yeni görüntüler ortaya çıktı.