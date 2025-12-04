Beton döküp BAE çölüne gömdüler! Rus kripto milyarderi ve eşi vahşice katledildi! İşte adım adım kanlı plan

KAYIP ALARMI VE GİZEMLİ YOLCULUK

Çift, akrabalarının kendilerine ulaşamaması üzerine ekim ayı başında kayıp olarak bildirildi. Novak ve eşi, yatırımcı gibi davranan kişiler tarafından Dubai kentine yaklaşık 140 km uzaklıktaki Hatta'da bir villaya davet edildi.

Kendi şoförleriyle bölgeye giden çift, burada başka bir araca geçtikten sonra ortadan kayboldu.