Trend Galeri Trend Yaşam Beton döküp BAE çölüne gömdüler! Rus kripto milyarderi ve eşi vahşice katledildi! İşte adım adım kanlı plan

Beton döküp BAE çölüne gömdüler! Rus kripto milyarderi ve eşi vahşice katledildi! İşte adım adım kanlı plan

Rus kripto dolandırıcısı Roman Novak eşi Anna, korkunç bir planla tuzağa çekildi ve betonla kaplanarak çölün derinliklerine terk edildi. Haftalar süren kayboluşun ardından ortaya çıkan detaylar, cinayetin dehşet verici boyutunu gözler önüne serdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 04.12.2025 13:01 Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 13:34
Beton döküp BAE çölüne gömdüler! Rus kripto milyarderi ve eşi vahşice katledildi! İşte adım adım kanlı plan

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rus kripto dolandırıcısı 39 yaşındaki Roman Novak ve 37 yaşındaki eşi Anna Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) film sahnelerini aratmayan bir planla kaçırıldı, işkence edildi ve betonla sarılarak çöle gömüldü.

Çiftin haftalar süren kayboluşunun ardındaki kan donduran gerçekler tek tek ortaya çıktı.

Beton döküp BAE çölüne gömdüler! Rus kripto milyarderi ve eşi vahşice katledildi! İşte adım adım kanlı plan

KAYIP ALARMI VE GİZEMLİ YOLCULUK

Çift, akrabalarının kendilerine ulaşamaması üzerine ekim ayı başında kayıp olarak bildirildi. Novak ve eşi, yatırımcı gibi davranan kişiler tarafından Dubai kentine yaklaşık 140 km uzaklıktaki Hatta'da bir villaya davet edildi.

Kendi şoförleriyle bölgeye giden çift, burada başka bir araca geçtikten sonra ortadan kayboldu.

Beton döküp BAE çölüne gömdüler! Rus kripto milyarderi ve eşi vahşice katledildi! İşte adım adım kanlı plan

DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR VE TELEFON SİNYALLERİ

Novak, kısa süre sonra telefonundan tanıdıklarına "Oman sınırında dağlarda mahsur kaldım, acil 152.000 pound lazım" şeklinde panik dolu mesajlar gönderdi. Ardından bağlantı tamamen kesildi.

Beton döküp BAE çölüne gömdüler! Rus kripto milyarderi ve eşi vahşice katledildi! İşte adım adım kanlı plan

Soruşturma, çiftin telefonlarının günlerce Hatta bölgesinde, ardından şaşırtıcı şekilde Güney Afrika'nın başkenti Cape Town yakınlarında sinyal verdiğini ortaya çıkardı. Yetkililer, sinyallerin kasıtlı olarak farklı noktalarda açılıp kapatıldığını değerlendiriyor.

Beton döküp BAE çölüne gömdüler! Rus kripto milyarderi ve eşi vahşice katledildi! İşte adım adım kanlı plan

İŞKENCE İLE ÖLDÜRÜLDÜLER

Soruşturma kaynaklarına göre Novak ve eşi, kripto hesaplarında bulunduğu öne sürülen yüz milyonlarca sterlini vermeleri için kaçırıldı.

Çift, kodları öğrenmek isteyen çete tarafından ağır işkenceye maruz bırakıldı ve iddialara göre birbirlerinin ölümüyle yüz yüze bırakıldı. İşkenceye rağmen cüzdan erişim kodları alınamayınca bıçaklanarak öldürüldüler.

Beton döküp BAE çölüne gömdüler! Rus kripto milyarderi ve eşi vahşice katledildi! İşte adım adım kanlı plan

CANSIZ BEDENLERİ BETONA DÖKÜLÜP ÇÖLE GÖMÜLDÜ

Komsomolskaya Pravda gazetesinin aktardığına göre, katiller çiftin bedenlerini polietilen torbalara yerleştirip kimyasal çözücülerle DNA'ları yok etmeye çalıştı. Ardından cesetler betonla kaplanarak BAE çölünde uzak bir noktaya gömüldü.

Cesetler, Kasım ayında yapılan aramalarda bulundu.

Beton döküp BAE çölüne gömdüler! Rus kripto milyarderi ve eşi vahşice katledildi! İşte adım adım kanlı plan

RUSYA'YA UZANAN OPERASYON

Olayın ardından eski polis memuru Konstantin Shakht, Yury Sharypov ve Vladimir Dalekin isimli 3 Rus vatandaşı, BAE'den Rusya'ya dönüşlerinde gözaltına alındı.

Sharypov ve Dalekin suçlarını kabul ederken, Shakht tüm iddiaları reddediyor.

Beton döküp BAE çölüne gömdüler! Rus kripto milyarderi ve eşi vahşice katledildi! İşte adım adım kanlı plan

GEÇMİŞİ DOLANDIRICILIKLA DOLU

Novak, Rusya'da büyük çaplı dolandırıcılıktan hüküm giymiş ve 2020'de altı yıl ceza almıştı. Parayla çıktığı cezaevinden sonra Dubai'ye yerleşerek kendini "başarılı bir kripto girişimcisi" olarak tanıtmış, Fintopio adlı platformuyla Rusya, Çin ve Orta Doğu'dan toplam 380 milyon sterlin topladığı iddia edilmişti.

Beton döküp BAE çölüne gömdüler! Rus kripto milyarderi ve eşi vahşice katledildi! İşte adım adım kanlı plan

AİLENİN DRAMI

Novak'ın kayboluşunun ardından Anna'nın babası ve üvey annesi, çiftin iki küçük çocuğunu almak için Dubai'ye gitti.

BAE yetkilileri ise olayla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, soruşturma ve adli tıp çalışmaları sürüyor.