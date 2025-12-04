Trend
Beton döküp BAE çölüne gömdüler! Rus kripto milyarderi ve eşi vahşice katledildi! İşte adım adım kanlı plan
Rus kripto dolandırıcısı Roman Novak eşi Anna, korkunç bir planla tuzağa çekildi ve betonla kaplanarak çölün derinliklerine terk edildi. Haftalar süren kayboluşun ardından ortaya çıkan detaylar, cinayetin dehşet verici boyutunu gözler önüne serdi.
04.12.2025 13:01
04.12.2025 13:34