Beyaz önlüğü çıkardı, şimdi o devasa aracı yönetiyor! Bölüm Üçüncüsü Olan Kadın Vatmandan İlham Veren Başarı
12 yıllık kariyerini tek bir kararla geride bıraktı, hayallerinin direksiyonuna geçti. Samsun'da yaşayan Sevgi Aşık, yıllardır sürdürdüğü diş teknikerliğini bırakıp radikal bir kararla sürücü koltuğunun başına geçti. 40 yaşında üniversiteyi dereceyle bitiren 1 çocuk annesi Aşık'ın bu azmi dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 09.04.2026 14:44