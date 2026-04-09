Beyaz önlüğü çıkardı, şimdi o devasa aracı yönetiyor! Bölüm Üçüncüsü Olan Kadın Vatmandan İlham Veren Başarı

12 yıllık kariyerini tek bir kararla geride bıraktı, hayallerinin direksiyonuna geçti. Samsun'da yaşayan Sevgi Aşık, yıllardır sürdürdüğü diş teknikerliğini bırakıp radikal bir kararla sürücü koltuğunun başına geçti. 40 yaşında üniversiteyi dereceyle bitiren 1 çocuk annesi Aşık'ın bu azmi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 09.04.2026 14:44
Samsun'da yaşayan 40 yaşındaki Sevgi Aşık, yıllarca beyaz önlüğüyle ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak hizmet verdi. Ancak içindeki "başarma" isteği ve kadın vatmanlara olan hayranlığı, onu alışılmışın dışında bir kariyer yolculuğuna sürükledi. Azmiyle "asla geç değil" dedirten Aşık'ın hikayesi, hem yolculardan alkış topluyor hem de anlamlı bir başarı örneği olarak ön plana çıkıyor.

KADIN VATMANLARDAN İLHAM ALDI

Uzun yıllar ağız ve diş sağlığı teknikerliği yapan Sevgi Aşık, mesleğinde değişiklik yapma isteğiyle yeni arayışlara yöneldi. Özellikle kadın vatmanları görmesinin ardından "Ben neden yapmayayım?" düşüncesiyle harekete geçti.

BÖLÜM ÜÇÜNCÜSÜ OLDU!

2023 yılında üniversite sınavına giren Aşık, Karabük Üniversitesi Eskipazar MYO Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü'nü kazandı. Yoğun bir eğitim sürecinin ardından 2025 yılında bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu.

6 AYDIR VATMAN OLARAK GÖREV YAPIYOR

Mezuniyet sonrası Samsun Hafif Raylı Sistem Hattı'na başvuran Aşık, mülakat ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamladı. Yaklaşık 6 aydır aktif olarak görev yapan Aşık, "Yaptığım meslekle gurur duyuyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

"KADIN OLARAK SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ"

Tramvay koltuğunda bir kadın gören yolcuların tepkisi ise Sevgi Hanım'ı en çok motive eden şeylerden biri. Aşık, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlatıyor:
"Yolculardan 'Helal olsun, bravo' gibi harika tepkiler alıyorum. Biz sadece yolcu taşımıyoruz; kiminin mutluluğuna, kiminin üzüntüsüne, kiminin ekmeğine yetişmesine aracılık ediyoruz. Bu meslekle gurur duyuyorum."

YOLCULARDAN BÜYÜK DESTEK

Sevgi Aşık, mesleğe başladıktan sonra yolculardan aldığı geri dönüşlerin kendisini motive ettiğini belirtiyor. Özellikle kadınların ve gençlerin verdiği destek, bu yolculuğun ne kadar anlamlı olduğunu gözler önüne seriyor.
Aşık, toplumda kadınların her alanda var olabileceğini gösterdiğini ve bu durumun kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu vurguluyor.

ÇOCUĞUNA EN BÜYÜK ÖRNEK OLDU

Bu değişim sadece bir kariyer hamlesi değil, aynı zamanda çocuğuna verdiği büyük bir ders oldu. Çocuğunun kendisine "Anne bana çok güzel örnek oldun" dediğini belirten Aşık, "İnsan kendine inanmalı. 40 yaşında bu öz güveni hissetmek çok güzel bir duygu" diyerek, meslek değiştirmek isteyen herkese ilham veriyor.

"YETER Kİ KENDİNİZE İNANIN" MESAJI

Başarı hikayesiyle birçok kişiye ilham olan Aşık, en önemli mesajının özgüven ve kararlılık olduğunu söylüyor. 34 yaşında yeniden üniversite hayatına başlamanın kolay olmadığını ancak inanç ve azimle her şeyin mümkün olduğunu ifade ediyor.

KADINLARA VE GENÇLERE İLHAM OLUYOR

Sevgi Aşık'ın hikayesi, yalnızca bir meslek değişimi değil; aynı zamanda hayallerin peşinden gitmenin ve kendine inanmanın güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor. Özellikle kadınlar ve gençler için ilham veren bu yolculuk, kariyer değişiminin her yaşta mümkün olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.