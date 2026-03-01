Beynindeki tümör içindeki gücü uyandırdı! 19 yıllık öğretmenin en zorlu zaferi! "Hayatın kıymetini anlayın"

NE KADAR GÜZEL İNSANLAR BİRİKTİRMİŞİM

- İnsan zor bir hastalık yaşadığında çevresini yeniden tanır derler. Siz kimleri kaybettiniz, kimleri yeniden keşfettiniz?

-Tam da öyle oldu ama tamamen olumlu anlamda. Bu kadar sevildiğimi ben de bilmiyordum gerçekten... Sıramı, tebeşir tozumu, ilk heyecanlarımı, ilkokul, ortaokul, lise yıllarımı paylaşanlar, üniversiteden, mahalle arkadaşlarımdan, ders anlattığım ilk öğrencilerimden, yüzünü görmediğim, sesini duymadığım bazen hatırlayamadığım bile birilerinden, yıllardır görmediğim akrabalarımdan, dostlarımdan, sevdiklerimden, en kıymetlilerimden o kadar çok güzel dilekler, dualar, sevgiler aldım ki o dönem çok mutlu oldum. Ne kadar çok insan biriktirmişim ve ne güzel ki bunun farkına zamanında varabildim. Kaybettiklerim de olmuştur elbet ama o da bir kazançtır diye düşünürüm hep, bana bir şey öğretmiştir.

