Trend
Galeri
Trend Yaşam
Beynindeki tümör içindeki gücü uyandırdı! 19 yıllık öğretmenin en zorlu zaferi! "Hayatın kıymetini anlayın"
Beynindeki tümör içindeki gücü uyandırdı! 19 yıllık öğretmenin en zorlu zaferi! "Hayatın kıymetini anlayın"
19 yıllık Türkçe öğretmeni Pınar Soylu, onu konuşamaz hale getiren tümörden kurtulmak için ameliyata girerken, "Belki çıkamayacaktım ama daha zor olanı 7 yaşındaki kızımla vedalaşmaktı" diye anlatıyor hislerini ve ekliyor: "Hiçbir şeyi büyütmeyin, ölümü düşünün! Hayatın kıymetini anlarsınız."
Giriş Tarihi: 01.03.2026 10:47