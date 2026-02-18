Trend Galeri Trend Yaşam Bilecik sahur vakti 2026: Bilecik İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saati kaçta?

Bilecik'te Ramazan ayının huzur ve bereketi hissedilirken, sahur ve iftar vakitleri oruca hazırlığın parçası haline geldi. Oruç ibadetini bilinçle yerine getirmek isteyenler için 2026 Ramazan imsakiyesi ile iftar ve sahur saatleri büyük önem taşıyor. Pek çok kişi bugün sahur saat kaçta sorusuna cevap arıyor.

Giriş Tarihi: 18.02.2026 10:59 Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 11:55
Ramazan'ın rahmet ve mağfiret iklimi gönülleri kuşatırken, vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini dikkatle takip ediyor. Diyanet tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesi, ibadetlerini eda etmek isteyenler için yol gösterici nitelik taşıyor. İşte Bilecik sahur vakti ve iftar saatleri;

Bilecik Sahur Vakti

Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 2026 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, Bilecik'te ilk sahur 19 Şubat Perşembe günü 06:18'de gerçekleşecek.

Bilecik İftar Vakti

Kırıkkale'de ilk oruçlar, 18:46'da okunacak akşam ezanı ile açılacak.

Bilecik 29 günlük İmsakiye 2026 takvimi için tıklayın

2026 Bilecik'te Hatimle Teravih Kılınacak Camiler

Bilecik Müftülüğü tarafından Ramazan ayında Hatimle Teravih Namazı kılınacak camii belirlendi.

Buna göre, Ertuğrulgazi Mahallesinde, İmam-Hatip Tatbikat Camii'nde, her gün farklı hafız hocalar tarafından hatimle teravih namazı eda edilecek.

Teravih Namazı Nasıl Kılınır?

İmama uyarak kılınacaksa euzu besmele çekerek "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya uydum imama" denilir. Ferdi olarak kılınacaksa "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" denilir.

1. Rekat

1. Eller kulak hizasına kaldırılır, Allahuekber diyerek namaza başlanır.

2. Gizlice Sübhaneke duası okunur.

3. Euzu Besmele çekilir.

4. Fatiha Suresi okunur.

5. Zammı Sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

6. Allahuekber diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Azim denilir.

7. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Lekel Hamd denilir.

8. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

9. İki defa secde yaptıktan sonra 'Allahuekber' denilerek ikinci rekata kalkılır.

2. Rekat

10. Ayağa kalkıldığında Besmele ve Fatiha suresi okunur.

11. Zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

12. 'Allahukber' diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Azim denilir.

13. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Leke'l-Hamd denilir.

14. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye'l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

15. Oturulduğunda; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek önce sağa sonra sola selam verilir.

16. Eğer dört rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda Ettehiyyatü ve Salli, Barik duaları okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3 ve 4. Rekat

Kalan iki rekat, aynı ilk iki rekat gibi kılınır. Ettehiyyatü ve Salli, Barik dualarınsan sonra önce sağa sonra sola "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir.