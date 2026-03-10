Trend Galeri Trend Yaşam Bilim dünyasını şaşırtan araştırma: Bir şeyi hatırlamak istiyorsanız öncesinde bunu yapmanız yeterli!

Hafızanızı bir anda canlandırmak ve en ince detayları bile saniyeler içinde anımsamak ister misiniz? Bilim dünyasından gelen son haber, unutkanlık yaşayanları ve önemli bilgileri aklında tutmakta zorlananları heyecanlandırdı. İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çarpıcı bir çalışma, hatırlama oranını %41'den %75'e çıkaran o mucizevi yöntemi ortaya koydu. Üstelik bu tekniği uygulamak için hiçbir yardımcı araca ihtiyacınız yok; sadece vücudunuzdaki bir "düğmeye" basmanız yeterli.

Giriş Tarihi: 10.03.2026 16:13 Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 16:17