Bilim dünyası şaşkın! Kozmik canavar keşfedildi

Bilim insanlarının keşfettiği manyetar bir yıldızın hareketleri görenleri şaşırttı. Yıldız, şiddetli bir şekilde patlayıp enerji püskürttüğü sıra görüntülendi. Araştırmacılar yıldıza 'Kozmik canavar' ismini verdi. Yaklaşık 13 milyon ışık yılı uzakta bulunan Kozmik canavar, Valensiya Üniversitesi profeörlerine göre patlama esnasında Güneş tarafından 100 bin yılda üretilen enerjiye eş değer bir enerjiyi serbest bıraktı.

Araştırmayı yürüten Profesör Victor Reglero, "Yaklaşık saniyenin onda biri süren bir sürede yıldız patladı. Bu tam bir kozmik canavar" dedi.

Yeni keşifte bilim insanları manyetarın parlaklığındaki salınımları inceleyebilmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki özel bir cihazı kullandı. Bu cihaz sayesinde ekip patlamanın yoğunluğunu ve süresini kaydedebildi. Profesörlerden biri, "Etkin olmayan durumlarda bile manyetarlardan biri Güneş'ten yüz bin kat daha parlak olabilir" dedi.

Patlamanın nedeni belirsizliğini koruyor. Ancak araştırmacılar patlamanın sebebinin yıldızların manyetosferde kararsız bir biçimde olmasından ve kabuklarında deprem meydana gelmesinden dolayı olduğunu düşünüyor.