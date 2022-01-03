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Bilim dünyası şaşkın! Kozmik canavar keşfedildi

İspanya'da bilim insanları, imkansızı gerçekleştirdi. Saniyeden bile kısa süren bir manyetar yıldız patlamasını keşfeden araştırmacılar neye uğradığını şaşırdı. Araştırmacılar söz konusu yıldıza 'Kozmik Canavar' ismini verdi.

Giriş Tarihi: 03.01.2022 16:55 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 16:55
Bilim dünyası şaşkın! Kozmik canavar keşfedildi

Bilim insanlarının keşfettiği manyetar bir yıldızın hareketleri görenleri şaşırttı. Yıldız, şiddetli bir şekilde patlayıp enerji püskürttüğü sıra görüntülendi. Araştırmacılar yıldıza 'Kozmik canavar' ismini verdi. Yaklaşık 13 milyon ışık yılı uzakta bulunan Kozmik canavar, Valensiya Üniversitesi profeörlerine göre patlama esnasında Güneş tarafından 100 bin yılda üretilen enerjiye eş değer bir enerjiyi serbest bıraktı.

Bilim dünyası şaşkın! Kozmik canavar keşfedildi

Araştırmayı yürüten Profesör Victor Reglero, "Yaklaşık saniyenin onda biri süren bir sürede yıldız patladı. Bu tam bir kozmik canavar" dedi.

Bilim dünyası şaşkın! Kozmik canavar keşfedildi

Yeni keşifte bilim insanları manyetarın parlaklığındaki salınımları inceleyebilmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki özel bir cihazı kullandı. Bu cihaz sayesinde ekip patlamanın yoğunluğunu ve süresini kaydedebildi. Profesörlerden biri, "Etkin olmayan durumlarda bile manyetarlardan biri Güneş'ten yüz bin kat daha parlak olabilir" dedi.

Bilim dünyası şaşkın! Kozmik canavar keşfedildi

Patlamanın nedeni belirsizliğini koruyor. Ancak araştırmacılar patlamanın sebebinin yıldızların manyetosferde kararsız bir biçimde olmasından ve kabuklarında deprem meydana gelmesinden dolayı olduğunu düşünüyor.

Bilim dünyası şaşkın! Kozmik canavar keşfedildi

Manyetarlar, nötron yıldızlarının bir alt kategorisi olarak gruplanıyor. Son derece yoğun manyetik alana sahip bu yıldızlar genellikle şiddetli patlamalar meydana çıkartıyor. Ancak bu patlamalar saniyenin küçük bir kısmını kapladığı için bugüne kadar bu kadar net bir görüntü almak neredeyse imkansızdı.

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