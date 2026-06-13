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Bilim insanları bile inanamadı: 90 yaşında zıpkın gibi kalan beyinlerin tek bir ortak özelliği çıktı!

11 yaşında, sıradan bir okul gününde girdikleri basit bir zeka testinin tüm insanlığın sağlığına ışık tutacağını kim tahmin edebilirdi ki? Tam 80 yıl boyunca kesintisiz olarak devam eden ve dünyanın en uzun soluklu tıbbi araştırmalarından biri olan bu çalışmada, 90 yaşındaki bir grup insanın beyni adım adım izlendi ve uzmanları bile şoke eden sonuçlar nihayet açıklandı! İşte Alzheimer'a meydan okuyan, hafızayı çelik gibi yapan ve "mucizevi bir hap" arayanları ters köşeye yatıran o dudak uçuklatan gerçekler...

Giriş Tarihi: 13.06.2026 12:26 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 12:28