Trend Galeri Trend Yaşam Biliyor musunuz: Uçak camları neden oval? İşte, dünyanın ilk jetini 20 dakikada parçalayan tasarım hatası!

Biliyor musunuz: Uçak camları neden oval? İşte, dünyanın ilk jetini 20 dakikada parçalayan tasarım hatası!

Uçak pencerelerinin oval/yuvarlak olma nedeni, havacılık dünyasında kanla yazılan kuralların en somut örneklerinden birine dayanır. Günümüzde uçak yolculuğu yaparken dışarıyı seyrettiğimiz o yuvarlak pencereler, aslında estetik bir tercih değil, yaşanmış büyük bir felaketin zorunlu sonucudur.

Giriş Tarihi: 10.04.2026 16:04 Güncelleme Tarihi: 10.04.2026 16:17
Dünyanın ilk jet yolcu uçağı havada bir kağıt gibi parçalandığında, kimse suçlunun pencerelerin köşeleri olduğunu tahmin etmemişti. İşte havacılık dünyasını sarsan o trajik mühendislik hatası...

Dünyanın İlk Jeti: De Havilland Comet

1950'lerin başında İngiliz yapımı De Havilland Comet, havacılığın geleceği olarak görülüyordu. Dönemin en hızlı ve en lüks uçağıydı.

Ancak her şey yolunda giderken, bu uçaklar açıklanamayan bir şekilde havada infilak ederek parçalanmaya başladı.

Gökyüzünün hakimi olması beklenen De Havilland Comet uçaklarının art arda düşmesi, havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri oldu.

Comet serisinin ilki olan Comet 1, 10 Ocak 1954 tarihinde Roma-Londra seferini yaparken kalkıştan 20 dakika sonra gövdesi parçalanarak düştü.

29 yolcu ve 6 mürettebattan kurtulan olmadı.

Kimse nedenini anlayamıyordu; motorlar sağlamdı, pilotaj hatası yoktu.

Mühendislik Hatası Olduğu Ortaya Çıktı…

O dönemde uçaklar tıpkı evlerimizdeki gibi şık, geniş ve kare pencerelere sahipti.

Ancak bu şıklık, gökyüzünün binlerce fit yükseğindeki basınç farkıyla birleşince ölümcül bir tuzağa dönüştü.

Mühendisler enkaz parçalarını birleştirdiğinde, uçağın gövdesindeki yırtılmanın tam olarak o keskin köşelerden başladığını fark ettiler.

Bugün güvenle uçmamızı sağlayan o yuvarlak camlar, aslında havacılık tarihinin en hüzünlü derslerinden biri olarak tasarlandı.

Köşelerin Gizli Tehlikesi

Yapılan detaylı incelemeler, facianın nedenini inanılmaz bir detayda buldu: Kare pencereler.

Bir uçak yükseldiğinde, kabin içindeki basınç ile dışarıdaki basınç farkı devasa boyutlara ulaşır.

Kare camların o sivri köşeleri, basıncın birikmesi için mükemmel birer odak noktasıdır.

Metal Yorgunluğu ve Patlama

Anlaşıldı ki; basınç, camın köşelerinde yoğunlaşarak gövde üzerinde görünmez çatlaklar oluşturuyordu.

Bir süre sonra bu çatlaklar metal yorgunluğuna sebep oldu.

Comet'in, yüksek irtifada uçmak için kabin basıncını koruması gerekiyordu.

Ancak, uçağın gövdesi her uçuşta genişleyip daralarak yapısal bütünlüğünü kaybetti ve uçaklar adeta bir bomba gibi basınçla içeriden dışarıya doğru patladı.

1954 yılında yaşanan iki büyük kaza, bu tasarım hatasının ne kadar ölümcül olduğunu kanıtladı.

Neden Yuvarlak?

Mühendisler bu sorunu çözmek için pencereleri oval hale getirdiler.

Yuvarlak form, basıncın tek bir noktada toplanmasını engeller ve gerilimi pencere çerçevesi boyunca eşit olarak dağıtır.

Bugün bindiğiniz her uçaktaki o kavisli hatlar, geçmişte hayatını kaybeden yolcuların anısına ve bilimin o acı tecrübesine dayanıyor.