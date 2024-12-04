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BİLSEM SINAV TARİHİ 2024: MEB BİLSEM sınavı hangi tarihte yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlıığı (MEB) tarafından yayınlanan sınav kılavuzu ile 2024-2025 BİLSEM sınav tarihleri belli oldu. Özel yetenekli öğrencilerin katıldığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) takvimi doğrultusunda ön değerlendirme randevuları 25 Kasım - 6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesiyle binlerce öğrencinin sınav için geri sayım heyecanı başladı. Peki, 2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?