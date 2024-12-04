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BİLSEM SINAV TARİHİ 2024: MEB BİLSEM sınavı hangi tarihte yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlıığı (MEB) tarafından yayınlanan sınav kılavuzu ile 2024-2025 BİLSEM sınav tarihleri belli oldu. Özel yetenekli öğrencilerin katıldığı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) takvimi doğrultusunda ön değerlendirme randevuları 25 Kasım - 6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesiyle binlerce öğrencinin sınav için geri sayım heyecanı başladı. Peki, 2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 04.12.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:48
BİLSEM SINAV TARİHİ 2024: MEB BİLSEM sınavı hangi tarihte yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan 2024 BİLSEM sınavı için geri sayım heyecanı başladı. 6 Aralık'ta sona eren başvuruların ardından özel yetenekli öğrenciler ön değerlendirme sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

BİLSEM SINAV TARİHİ 2024: MEB BİLSEM sınavı hangi tarihte yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM ön değerlendirme randevuları 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

Öğrenciler 11 Aralık 2024 tarihinde ön değerlendirme sınavına katılacak. Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

BİLSEM SINAV TARİHİ 2024: MEB BİLSEM sınavı hangi tarihte yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?

BİLSEM GİRİŞ BELGELERİ
Ön değerlendirme sınavına katılacak olan öğrencilerin giriş belgeleri, başvurular tamamlandıktan sonra e-Okul üzerinden yayınlanacak. Öğrenciler bu belgeleri kullanarak sınava giriş yapabilecek.

BİLSEM SINAV TARİHİ 2024: MEB BİLSEM sınavı hangi tarihte yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?

BİLSEM TAKVİMİ 2024-2025
25 Kasım- 06 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7- 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM SINAV TARİHİ 2024: MEB BİLSEM sınavı hangi tarihte yapılacak, sınav yerleri belli oldu mu?

BİLSEM NEDİR?
BİLSEM sınavı, özel yetenekli çocukların potansiyellerini tespit etmek amacıyla MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bilim ve Sanat Merkezinin kısaltılması olarak adlandırılan BİLSEM'ler, özel yetenekli öğrencilerin okul sonrası ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlardır.

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