BİM aktüel yeni haftaya özel fırsatlar! 23 - 26 Aralık BİM aktüel ürünler neler? Dikiş makinesi geliyor!

BİM, 2025 yılını indirimlerle kapatıyor. Salı günü yayınlanan "Haftanın Önerileri" kataloğunda süt ürünlerinden atıştırmalıklara kadar pek çok temel ihtiyaç maddesi uygun fiyatlarla sunuluyor. Cuma günü ise özellikle teknolojik aletler, mutfak gereçleri ve tekstil ürünleri dikkat çekiyor. Yılbaşı sofralarını donatmak ve sevdiklerine hediye almak isteyenler için BİM aktüel kataloğu yayında!