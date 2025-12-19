Trend Galeri Trend Yaşam BİM aktüel yeni haftaya özel fırsatlar! 23 - 26 Aralık BİM aktüel ürünler neler? Dikiş makinesi geliyor!

Yılın son haftasına girerken BİM, hem mutfak ihtiyaçlarını hem de teknoloji tutkunlarını sevindirecek ürünler ile tüketicinin karşısında. 23 Aralık Salı günü temel gıda ve kişisel bakım ürünlerinde indirimler başlarken, 26 Aralık Cuma günü teknoloji, züccaciye ve tekstil ürünleri raflardaki yerini alacak. Yılbaşı öncesi hazırlık yapanlar için kaçırılmayacak fırsatlarla dolu yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte haftanın öne çıkan indirimleri.

Giriş Tarihi: 19.12.2025 22:32
BİM, 2025 yılını indirimlerle kapatıyor. Salı günü yayınlanan "Haftanın Önerileri" kataloğunda süt ürünlerinden atıştırmalıklara kadar pek çok temel ihtiyaç maddesi uygun fiyatlarla sunuluyor. Cuma günü ise özellikle teknolojik aletler, mutfak gereçleri ve tekstil ürünleri dikkat çekiyor. Yılbaşı sofralarını donatmak ve sevdiklerine hediye almak isteyenler için BİM aktüel kataloğu yayında!

23 ARALIK SALI BİM AKTÜEL: GIDA VE TEMİZLİK ŞÖLENİ

Salı günü başlayacak olan indirimlerde odak noktası mutfak ekonomisi ve kişisel bakım:

26 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL: TEKNOLOJİ VE MUTFAK GEREÇLERİ

Haftanın en çok beklenen kataloğu Cuma günü devreye giriyor. İşte öne çıkan ürünler:

