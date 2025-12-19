Trend
BİM aktüel yeni haftaya özel fırsatlar! 23 - 26 Aralık BİM aktüel ürünler neler? Dikiş makinesi geliyor!
Yılın son haftasına girerken BİM, hem mutfak ihtiyaçlarını hem de teknoloji tutkunlarını sevindirecek ürünler ile tüketicinin karşısında. 23 Aralık Salı günü temel gıda ve kişisel bakım ürünlerinde indirimler başlarken, 26 Aralık Cuma günü teknoloji, züccaciye ve tekstil ürünleri raflardaki yerini alacak. Yılbaşı öncesi hazırlık yapanlar için kaçırılmayacak fırsatlarla dolu yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte haftanın öne çıkan indirimleri.
Giriş Tarihi: 19.12.2025 22:32