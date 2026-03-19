Trend Galeri Trend Yaşam Bingöl’de bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile cevaplandı! Bingöl bayram namazı saati 2026

Giriş Tarihi: 19.03.2026 09:03
Bingöl'de Ramazan Bayramı heyecanı erken saatlerde başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 Mart 2026 Cuma günü kılınacak bayram namazının saatini duyurdu. Müslümanlar sabah namazının ardından camilere akın ederek Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) öğretilerine uygun şekilde bayram namazını eda edecek. Bayram boyunca şehirdeki camilerde ve evlerde manevi bir birliktelik hakim olacak. Allah'ın rahmet ve bereketiyle taçlanacak bu mübarek günde vatandaşlar sevdikleriyle bayram coşkusunu paylaşacak. İşte, Bingöl bayram namazı saati ve detaylar…

BİNGÖL BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ramazan Bayramı namazı Bingöl'de saat 06:52'de eda edilecek.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.
Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez.
Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.
Bayram günleri, toplulukta birliği ve bağlılığı güçlendiren zamanlar olduğu için bayram namazlarını da toplu halde kılmak önem taşır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Kurban Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle birlikte kılınır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde namaza başlanır:
1. Rekat
· İmam sesli, cemaat sessizce Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.
· İkinci rekate kalkılır.
2. Rekat
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü oruç tutmak dinimizde yasaklanmıştır (haramdır). Bayram, oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından sevinç ve şükür günü olarak kabul edilir. Bu nedenle Müslümanların bu özel günde oruç tutmayıp bayramın manevi atmosferini yaşaması tavsiye edilir. Aynı şekilde Kurban Bayramı'nın da ilk günü oruç tutulmaz.

