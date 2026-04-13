Binlerce kişiyi sende büyü var deyip dolandırmıştı! Türkiye’nin konuştuğu sahte metafizikçi Kıbrıs’ta yakalandı
Kendisini "metafizik uzmanı" olarak tanıtarak yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tüm dünyada kırmızı bültenle aranan Hakan Erkan, Kıbrıs'ta yakalandı. Hakkında 9 ayrı dolandırıcılık suçlaması bulunan Erkan'ın iadesi için çalışma başlatıldı.
Giriş Tarihi: 13.04.2026 09:21