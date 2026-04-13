Binlerce kişiyi sende büyü var deyip dolandırmıştı! Türkiye'nin konuştuğu sahte metafizikçi Kıbrıs'ta yakalandı

Binlerce kişiyi sende büyü var deyip dolandırmıştı! Türkiye’nin konuştuğu sahte metafizikçi Kıbrıs’ta yakalandı

Kendisini "metafizik uzmanı" olarak tanıtarak yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tüm dünyada kırmızı bültenle aranan Hakan Erkan, Kıbrıs'ta yakalandı. Hakkında 9 ayrı dolandırıcılık suçlaması bulunan Erkan'ın iadesi için çalışma başlatıldı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 13.04.2026 09:21
Binlerce kişiyi sende büyü var deyip dolandırmıştı! Türkiye’nin konuştuğu sahte metafizikçi Kıbrıs’ta yakalandı

Kendisini "metafizik uzmanı" olarak tanıtan Hakan Erkan, sosyal medya hesapları üzerinden verdiği ilanlarla "Niksar bakımı" adı verilen bir yöntemle büyü, nazar veya ruhsal sıkıntıları giderdiğini iddia ediyordu. İlahi güçleri sayesinde ruhsal bunalımda olan kişilere şifa dağıttığını ileri süren Erkan, bu yöntemle kendisine başvuran yüzlerce kişiden milyonlarca lira topladı.

Binlerce kişiyi sende büyü var deyip dolandırmıştı! Türkiye’nin konuştuğu sahte metafizikçi Kıbrıs’ta yakalandı

YÜZLERCE MAĞDUR OLUŞTU

İddiaya göre Erkan'ın hesabına para yatırmalarına rağmen kendisinden bir türlü dönüş alamayan yüzlerce mağdur, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Hakkında "dini inanç ve duyguları istismar etmek" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından soruşturma açılan Erkan, o günden sonra kayıplara karıştı.

Binlerce kişiyi sende büyü var deyip dolandırmıştı! Türkiye’nin konuştuğu sahte metafizikçi Kıbrıs’ta yakalandı

KIBRIS'TA YAKALANDI

Önceki gün Kıbrıs'ın güneydoğusundaki Larnaka şehrinde yol denetimi sırasında polise sahte kimlik gösteren bir kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede şahsın hakkında uluslararası düzeyde yakalama kararı bulunan Hakan Erkan olduğu belirlendi.

Binlerce kişiyi sende büyü var deyip dolandırmıştı! Türkiye’nin konuştuğu sahte metafizikçi Kıbrıs’ta yakalandı

Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında yasadışı olarak kaldığı gerekçesiyle tutuklanan Hakan Erkan'ın Türkiye'ye iadesi için adli süreç başlatıldı.