Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

1. "MİTOLOJİ" SANILIYORDU, DNA TESTLERİ AKSİNİ KANITLADI!

Uzun yıllar boyunca Amazonların sadece Yunan ozanlarının hayal ürünü olduğu düşünüldü. Ancak son yıllarda yapılan arkeolojik kazılarda, silahlarıyla ve atlarıyla gömülmüş savaşçı iskeletleri bulundu. Başta "erkek" sanılan bu iskeletlere yapılan DNA testleri, bu savaşçıların aslında kadın olduğunu ve kemiklerinde ağır savaş yaraları (kılıç darbeleri, ok uçları) taşıdıklarını ortaya koydu. Arkeolojik buluntular ve sanat eserleri, bu kadınların doğallıklarını koruyarak da usta birer nişancı olduklarını gösteriyor.