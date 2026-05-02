Binlerce yıllık gerçek Türkiye'de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

Binlerce yıllık efsane gerçek oldu; tarihin en cesur kadın ordusunun Türkiye sınırları içinde bir devlet kurduğu bilimsel kanıtlarla doğrulandı. İşte tarihe bakışınızı kökten değiştirecek o gizemli savaşçıların yaşadığı ilimiz ve saklı kalan hikayesi!

Giriş Tarihi: 02.05.2026 13:30 Güncelleme Tarihi: 02.05.2026 13:39
Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

Karadeniz'in hırçın kıyılarında, binlerce yıl önce sadece kadınlardan oluşan, krallara ve kahramanlara meydan okuyan bir ordu yaşıyordu.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

Bugün Samsun'un Terme ilçesinde (antik adıyla Themiskyra) izlerini sürdüğümüz Amazon Kadınları, sadece bir mitoloji değil, modern bilimin de peşine düştüğü bir gerçeklik. Amazonların izini sürdüğümüzde, karşımıza antik çağın en hareketli dönemleri çıkıyor. Efsaneler ve arkeolojik bulgular, bu savaşçı kadınların M.Ö. 1200'lü yıllardan (Tunç Çağı) başlayarak M.Ö. 4. yüzyıla kadar bu topraklarda hüküm sürdüğünü gösteriyor.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

1. "MİTOLOJİ" SANILIYORDU, DNA TESTLERİ AKSİNİ KANITLADI!

Uzun yıllar boyunca Amazonların sadece Yunan ozanlarının hayal ürünü olduğu düşünüldü. Ancak son yıllarda yapılan arkeolojik kazılarda, silahlarıyla ve atlarıyla gömülmüş savaşçı iskeletleri bulundu. Başta "erkek" sanılan bu iskeletlere yapılan DNA testleri, bu savaşçıların aslında kadın olduğunu ve kemiklerinde ağır savaş yaraları (kılıç darbeleri, ok uçları) taşıdıklarını ortaya koydu. Arkeolojik buluntular ve sanat eserleri, bu kadınların doğallıklarını koruyarak da usta birer nişancı olduklarını gösteriyor.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

3. PLATON BİLE ONLARI ÖRNEK GÖSTERDİ

Ünlü filozof Platon, "Yasalar" adlı eserinde ideal bir devletin nasıl olması gerektiğini anlatırken Amazonları örnek vermiştir. Kadınların da erkekler gibi eğitilmesi gerektiğini savunan Platon, Amazonların binicilik ve silah kullanmadaki başarısının, toplumsal cinsiyet eşitliğinin en büyük kanıtı olduğunu vurgular.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

4. HERKÜL İLE BÜYÜK HESAPLAŞMA

Yunan mitolojisinin en ünlü kahramanı Herkül'ün (Herakles) 12 görevinden biri, Amazon Kraliçesi Hippolyta'nın kemerini çalmaktı. Terme kıyılarında yaşanan bu kanlı savaş, Amazonların Atina kapılarına kadar dayanmasına neden olan büyük bir intikam hikayesinin başlangıcı olmuştur.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

5. SAMSUN'DA BİR GÜNLÜK AMAZON OLUN: AMAZON KÖYÜ

Bugün Samsun Batı Park'ta yer alan Amazon Köyü, bu efsaneyi gerçekçi balmumu heykellerle canlandırıyor.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

Dev Amazon heykeli ve çevresindeki aslan figürleri arasında yürürken kendinizi bir antik çağ savaşçısı gibi hissedebilirsiniz.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

Neden Gitmelisiniz? Eğer tarih ve gizem tutkunuysanız, Amazonların memleketi Samsun size sıradan bir tatilden fazlasını; kadın gücünün tarihteki en somut yansımasını sunuyor.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

TÜRKİYE'NİN BİR DİĞER GERÇEK "EFSANESİ" YANARTAŞ'I GÖRDÜNÜZ MÜ?

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Çıralı köyü yakınlarında yükselen alevlerin arkasında kan donduran bir mitolojik hikaye yatar. Efsaneye göre, ağzından ateşler saçan; aslan başlı, keçi gövdeli ve yılan kuyruklu korkunç canavar Chimaera, bölge halkına dehşet saçmaktadır.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

Likya Kralı, bu canavarı öldürmesi için genç kahraman Bellerophontes'i görevlendirir. Kanatlı atı Pegasus'a binen Bellerophontes, gökyüzünden süzülerek mızrağıyla canavarı yerin yedi kat dibine gömer.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

Ancak canavar ölmez; öfkesi o kadar büyüktür ki, yerin derinliklerinden fışkıran alevler binlerce yıldır sönmeden yanmaya devam eder. Bugün kayaların arasından çıkan o gizemli ışıklar, aslında canavarın dinmeyen nefesidir.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

OLİMPİYAT ATEŞİNİN GERÇEK DOĞDUĞU YER Mİ?

Pek çok kişi bilmez ama dünyaca ünlü Olimpiyat Meşalesi'nin kökeninin Yanartaş olduğu söylenir. Antik dönemde, Bellerophontes'in zaferini kutlamak için düzenlenen yarışlarda, atletler meşalelerini Yanartaş'ın sönmeyen ateşiyle tutuşturup şehre koşarlarmış. Bu ritüel, modern olimpiyatlardaki sönmeyen ateş geleneğinin ilham kaynağı olarak kabul edilir.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

BİLİMSEL GERÇEK: TAŞLAR NEDEN YANIYOR?

Elbette işin bir de bilimsel boyutu var. Yanartaş, denizden yaklaşık 180 metre yükseklikte bulunan bir doğal gaz kaynağıdır. Kayaların çatlaklarından sızan gazın bileşimi büyük oranda metan, etan ve azottan oluşur. Bu gaz karışımı oksijenle temas ettiği anda alev alır.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

En ilginç olanı ise, bu alevlerin binlerce yıldır aynı noktalardan çıkmaya devam etmesidir. Geçmişte denizciler için bir fener görevi gören bu ışıklar, bugün doğa tutkunlarını ve gizem meraklılarını ağırlıyor.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

YANARTAŞ'A GİDECEKLERE TAVSİYELER

Eğer bu mistik atmosferi yerinde solumak isterseniz, yanınıza mutlaka bir el feneri almalısınız. Çünkü Yanartaş'ın gerçek büyüsü güneş battıktan sonra ortaya çıkar.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

Zifiri karanlıkta taşların arasından yükselen turuncu alevler, size kendinizi bir masalın içindeymiş gibi hissettirecek.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

AFYON'UN ASLANLI KAPISINDAKİ O GİZEMİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Anadolu'nun kalbinde, tarihin tozlu sayfalarının arasında unutulmuş bir efsane yeniden canlanıyor. Göynüş Vadisi'nin ıssızlığında yükselen devasa kaya kütleleri, binlerce yıldır neyi koruduklarını bilmediğimiz sessiz bekçiler gibi göğe uzanıyor. Friglerin gizemli dünyasına açılan bu kapılar, "Aslantaş" ve "Yılantaş" isimleriyle, hem korku hem de hayranlık uyandırmaya devam ediyor.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

ASLANLARIN KORUDUĞU SONSUZLUK: ASLANTAŞ

M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenen ve bir Frig kralına ait olduğu düşünülen Aslantaş, görenleri hayrete düşüren bir mühendislik harikası. Yaklaşık 11 metre yüksekliğindeki devasa bir kaya kütlesine oyulan bu anıt mezar, adını ön yüzündeki görkemli aslan kabartmalarından alıyor.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

Arka ayakları üzerinde şaha kalkmış iki dev aslan, mezar girişini birer kutsal muhafız gibi koruyor. Aslanların bacakları arasında görülen küçük aslan yavruları ise, bu sert taş işçiliğine hüzünlü bir aile hikayesi katıyor. Tarihçiler, bu figürlerin sadece bir süsleme değil, ölünün ruhunu kötü enerjilerden koruyan spiritüel semboller olduğuna inanıyor.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

PARÇALANMIŞ BİR DEV: YILANTAŞ

Aslantaş'ın hemen batısında yer alan Yılantaş ise, doğanın ve zamanın gazabına uğramış trajik bir hikayeye sahip. Geçmişte Aslantaş'tan çok daha görkemli olduğu tahmin edilen bu yapı, şiddetli bir depremle yerle bir olmuş. Ancak yıkıntılar arasında bile gizemini koruyor. Mezarın girişinde, Medusa başlı yılan kabartmaları ve onlara mızraklarıyla saldıran iki savaşçı figürü, adeta bir antik çağ mitini gözler önüne seriyor. Yerel halkın "yılan kafası" olarak yorumladığı aslan pençeleri, yapıya bugünkü gizemli adını vermiş.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

TARİHİN İZİNDE BİR KEŞİF

Bugün Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu yakınlarında ziyaretçilerini bekleyen bu anıtlar, Frig sanatının ve inancının en somut kanıtları olarak kabul ediliyor. İçerideki "kline" adı verilen ölü sedirleri ve sütun başlıkları, Friglerin yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgiye verdikleri değeri gösteriyor.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

Göynüş Vadisi, her geçen gün daha fazla tarih meraklısını ağırlarken; Aslantaş ve Yılantaş, Anadolu'nun derinliklerinde hâlâ keşfedilmeyi bekleyen binlerce sırdan sadece ikisi olarak sessizliğini koruyor.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

Dünyada sadece Türkiye'de! UNESCO onun için harekete geçti: "Yaşamın sırrını bu taşa kazımışlar!"

Muğla'nın Fethiye ilçesi yakınlarında, Seki bölgesindeki sarp bir tepede yükselen antik Oinoanda kenti, bugünlerde tarih ve felsefe dünyasını heyecanlandıran dev bir gelişmeyle gündemde. Antik çağın en özgün isimlerinden biri olan Diyojen'in (Oinoandalı Diogenes), yaklaşık 1800 yıl önce halkın mutluluğu bulması için devasa bir duvara kazıttığı felsefi metinler, UNESCO Dünya Mirası yolculuğuna çıkıyor.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

DÜNYANIN EN BÜYÜK "AÇIK HAVA KİTABI"

Oinoanda'yı dünyadaki binlerce antik kentten ayıran en temel özellik, burada bulunan ve "Dünyanın tek felsefi yazıtı" olarak literatüre geçen devasa duvardır. MS 2. yüzyılda yaşayan varlıklı felsefeci Diogenes, Epikürosçu felsefeyi toplumun her kesimine ulaştırmak amacıyla antik kentin agorasına (meydanına) yaklaşık 80 metre uzunluğunda bir duvar inşa ettirmiş ve üzerini binlerce kelimelik bir "yaşam rehberi" ile donatmıştır. Bu yazıt, sadece bir arkeolojik buluntu değil, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasına kazınmış en eski kişisel gelişim ve bilgelik manifestolarından biri kabul ediliyor.

Binlerce yıllık gerçek Türkiye’de ortaya çıktı! Sadece kadınlardan oluşan devlet o ilimizdeymiş...

MUTLULUĞUN FORMÜLÜ TAŞLARA KAZINDI

Diogenes'in bu devasa eseri inşa ettirmesindeki amaç, ölmeden önce insanlığa bir iyilik yapmaktı. Yazıtlarda; ölüm korkusundan nasıl kurtulunacağı, tanrıların doğası, yaşlılık, dostluk ve en önemlisi "gerçek mutluluğun" nasıl elde edileceği anlatılıyor. O dönemde okuma yazma bilen herkesin faydalanabilmesi için pazar yerinin en görünür kısmına kazınan bu metinler, bugün Muğla'nın derinliklerinden tüm dünyaya "ruhsal huzur" mesajı vermeye devam ediyor.