Trend Galeri Trend Yaşam Bir anda havada belirdi ve kayboldu! İşte dünyayı şaşkına çeviren korkutucu görüntü

Bir anda havada belirdi ve kayboldu! İşte dünyayı şaşkına çeviren korkutucu görüntü

Geçmişten günümüze kadar Türkiye ve daha birçok ülkede meydana geldiği iddia edilen bazı tüyler ürpertici, esrarengiz olaylar var. Pek çoğuna akıl sır erdirmek zor bir durum. Bazılarına ait görüntüler ise sosyal medyada kendine yer bulabiliyor. Bir süre önce Zambiya'nın Kitwe eyaletinde gökyüzünde beliren bir silüet sosyal medyayı salladı. Alışveriş merkezinin bir anda ortaya çıkan korkutucu silüet bir süre göründükten sonra yine çıktığı gibi bir anda kayboldu.

Giriş Tarihi: 26.11.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 11:39
Bir anda havada belirdi ve kayboldu! İşte dünyayı şaşkına çeviren korkutucu görüntü

İnternette gerçek olduğu iddia edilen gizemli olaylara, bu olaylara ait görüntülere, videolara denk gelmişsinizdir. Özellikle UFO'lar hakkında birçok komplo teorisi ve iddialar ortalıkta dolanıyor. İşte o esrarengiz olaylardan seçmeler...

ABD'li ünlü bilim adamı Boyd Bushman, Area 51'de mühendis olarak çalışırken, ele geçirilmiş uzaylılara ait olduğunu ileri sürdüğü fotoğraflar paylaştı.

Bir anda havada belirdi ve kayboldu! İşte dünyayı şaşkına çeviren korkutucu görüntü

Bushman ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim insanının varlığına şahit olduğunu söyledi.

Bir anda havada belirdi ve kayboldu! İşte dünyayı şaşkına çeviren korkutucu görüntü

Boyd Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kayıt altına aldığı videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların 2 tür olduğuna işaret etti.

Bir anda havada belirdi ve kayboldu! İşte dünyayı şaşkına çeviren korkutucu görüntü

Uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olanların "Quintumnia" adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini ileri sürdü.

Bir anda havada belirdi ve kayboldu! İşte dünyayı şaşkına çeviren korkutucu görüntü

Bushman Nevada'daki üste çalışanların bunları 2 gruba ayırmasının nedeni olarak da birinin dünyalılara daha yakın olduğunu diğer grubun ise daha düşmanca bir tavır gösterdiğini iddia etti.

SON DAKİKA SON DAKİKA