Bir anda havada belirdi ve kayboldu! İşte dünyayı şaşkına çeviren korkutucu görüntü

İnternette gerçek olduğu iddia edilen gizemli olaylara, bu olaylara ait görüntülere, videolara denk gelmişsinizdir. Özellikle UFO'lar hakkında birçok komplo teorisi ve iddialar ortalıkta dolanıyor. İşte o esrarengiz olaylardan seçmeler... ABD'li ünlü bilim adamı Boyd Bushman, Area 51'de mühendis olarak çalışırken, ele geçirilmiş uzaylılara ait olduğunu ileri sürdüğü fotoğraflar paylaştı.

Bushman ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim insanının varlığına şahit olduğunu söyledi.

Boyd Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kayıt altına aldığı videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların 2 tür olduğuna işaret etti.

Uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olanların "Quintumnia" adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini ileri sürdü.