Bir asrı devirdiler: İşte dünyanın en uzun yaşayan insanları

100 yılı aşan yaşam süreleriyle tarihe geçen bu insanlar, bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi. Uzun ömürlerinin ardındaki sırlar merak konusu oldu. İşte dünyanın en uzun yaşayan insanları...

Giriş Tarihi: 15.01.2026 11:20
Resmi kayıtlarla doğrulanan yaşam süreleriyle 100 yılı aşan bu insanlar, genetikten beslenme alışkanlıklarına, yaşam tarzından coğrafyaya kadar pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. İşte rekor kıran hayatlar...

Jeanne Calment (Fransa) – 122 yıl 164 gün
Resmî kayıtlara göre tarihte doğrulanmış en uzun yaşam süresine sahip insan.

Kane Tanaka (Japonya) – 119 yıl 107 gün
Japonya'nın uzun yaşam kültürünün sembol isimlerinden biri.

Sarah Knauss (ABD) – 119 yıl 97 gün
Sakin yaşam tarzı ve düşük stres seviyesiyle tanındı.

Lucile Randon (Fransa) – 118 yıl 340 gün
Hayatının büyük bölümünü rahibe olarak geçiren Randon, Avrupa'nın en yaşlı insanıydı.

Nabi Tajima (Japonya) – 117 yıl 260 gün
Japonya'da doğrulanmış en uzun yaşayan kadınlardan biri.

Marie-Louise Meilleur (Kanada) – 117 yıl 230 gün
Uzun ömrü boyunca aktif bir yaşam sürmesiyle bilindi.

Violet Brown (Jamaika) – 117 yıl 189 gün
Karayipler'in kayıt altına alınmış en uzun yaşayan insanı.

Emma Morano (İtalya) – 117 yıl 137 gün

Chiyo Miyako (Japonya) – 117 yıl 81 gün
Düzenli beslenme ve sade yaşamıyla dikkat çekti.

Misao Okawa (Japonya) – 117 yıl 27 gün
Uzun ömrünü "iyi yemek ve gülmek" sözleriyle özetlemişti.

İŞTE DÜNYANIN EN UZUN YAŞAYAN İNSANLARININ SIRRI

Öte yandan, Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı yapılan bir araştırma neticesinde ortaya çıktı.

Araştırmalar, bu bölgelerde yaşayan insanlar için genetik, yaşam beklentisini yükseltse de, beslenme, hareketlilik ve stres düzeylerinin uzun ömrün sırrı olduğunu gösteriyor.

Bu bölgedeki insanlar sabah en ağır öğünlerini yedikleri ve akşam en hafif öğünlerini yedikleri belirlendi. Aynı zamanda akşam yemeklerinden sonra herhangi bir besin almayı bıraktılar.


"Mavi Bölge"de yaşayan insanların ya çok sık atıştırmadıklarını ya da tipik olarak bildiğimiz yüksek kalorili beslenme alışkanlıklarından kaçındıklarını söyleyebiliriz.



Bununla birlikte, belirli beslenme alışkanlıklarınızı uygulamak için atıştırmalık seçeneklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalıklardan daha sağlıklı yiyeceklere geçebilirsiniz.




FINDIK

Mavi bölge insanlarının ortak atıştırmalıklarından biri de fındık.

Örneğin, National Geographic dergisinin bir sayısına göre, Loma Linda'da her gün fındık yiyen Adventistlerin, çok sık fındık yemeyenlere göre daha uzun bir yaşam beklentilerine, daha düşük kolesterol oranlarına, daha az iltihaplanmaya ve daha düşük kan basıncına sahip oldukları bulundu.





American Journal of Lifestyle Medicine adlı bilimsel dergide yayınlanan bir çalışmaya göre; Mavi Bölge'de yaşyan kişiler, bitki bazlı beslenmenin yoğun olması en büyük farklılıklarından biri. Ara sıra et tükettikleri belirtilirken, fındık ve zeytinyağı gibi bitkisel yağlar temel kaynakları arasında bulunuyor.

TAM BUĞDAY TOSTU

Konu ekmek olduğunda, dünyadaki en uzun süre yaşayan insanların hepsinin ortak noktalarından bir diğeri; beyaz ekmek yememeleridir.

Bunun yerine "Mavi Bölge" toplulukları kepekli tahıllar içeren ekmekler tüketiyorlar.

Hızlı bir atıştırmalık isterseniz ve karbonhidrat ihtiyacınız varsa, peynir ve domatesle yapılan tam buğday ekmeği ile yapılan tost, en iyi atıştırmalık veya hafif bir öğün olacaktır.
AVOKADO


Loma Linda Adventist topluluğu düzenli olarak avokado tüketir. Avokadolar, bu topluluğun kan basıncı seviyelerini düşürmek için potasyum sağlar.




Bu sayede Mavi Bölge insanları, yüksek tansiyon riskinden de uzak kalıyorlar.

Avokadonun kalp sağlığını iyileştirdiği uzun süredir biliniyor. Penn State Üniversitesi tarafından 2019'da yapılan bir araştırmaya göre, günde bir avokado tüketmenin LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceği bulundu.


MUZ
Nicoyan halkı, düzenli olarak tükettikleri besinler arasında muzdan büyük sağlık faydaları elde eder. Muzda potasyum, C vitamini ve lif boldur.