Bir asrı devirdiler: İşte dünyanın en uzun yaşayan insanları

Örneğin, National Geographic dergisinin bir sayısına göre, Loma Linda'da her gün fındık yiyen Adventistlerin, çok sık fındık yemeyenlere göre daha uzun bir yaşam beklentilerine, daha düşük kolesterol oranlarına, daha az iltihaplanmaya ve daha düşük kan basıncına sahip oldukları bulundu.











