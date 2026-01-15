Bir asrı devirdiler: İşte dünyanın en uzun yaşayan insanları

Resmi kayıtlarla doğrulanan yaşam süreleriyle 100 yılı aşan bu insanlar, genetikten beslenme alışkanlıklarına, yaşam tarzından coğrafyaya kadar pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. İşte rekor kıran hayatlar... Jeanne Calment (Fransa) – 122 yıl 164 gün Kane Tanaka (Japonya) – 119 yıl 107 gün Sarah Knauss (ABD) – 119 yıl 97 gün Lucile Randon (Fransa) – 118 yıl 340 gün Nabi Tajima (Japonya) – 117 yıl 260 gün Marie-Louise Meilleur (Kanada) – 117 yıl 230 gün Violet Brown (Jamaika) – 117 yıl 189 gün Emma Morano (İtalya) – 117 yıl 137 gün Chiyo Miyako (Japonya) – 117 yıl 81 gün Misao Okawa (Japonya) – 117 yıl 27 gün İŞTE DÜNYANIN EN UZUN YAŞAYAN İNSANLARININ SIRRI Öte yandan, Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı yapılan bir araştırma neticesinde ortaya çıktı. Araştırmalar, bu bölgelerde yaşayan insanlar için genetik, yaşam beklentisini yükseltse de, beslenme, hareketlilik ve stres düzeylerinin uzun ömrün sırrı olduğunu gösteriyor. Bu bölgedeki insanlar sabah en ağır öğünlerini yedikleri ve akşam en hafif öğünlerini yedikleri belirlendi. Aynı zamanda akşam yemeklerinden sonra herhangi bir besin almayı bıraktılar. 'Mavi Bölge'de yaşayan insanların ya çok sık atıştırmadıklarını ya da tipik olarak bildiğimiz yüksek kalorili beslenme alışkanlıklarından kaçındıklarını söyleyebiliriz. Bununla birlikte, belirli beslenme alışkanlıklarınızı uygulamak için atıştırmalık seçeneklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalıklardan daha sağlıklı yiyeceklere geçebilirsiniz. FINDIK Mavi bölge insanlarının ortak atıştırmalıklarından biri de fındık. Örneğin, National Geographic dergisinin bir sayısına göre, Loma Linda'da her gün fındık yiyen Adventistlerin, çok sık fındık yemeyenlere göre daha uzun bir yaşam beklentilerine, daha düşük kolesterol oranlarına, daha az iltihaplanmaya ve daha düşük kan basıncına sahip oldukları bulundu. American Journal of Lifestyle Medicine adlı bilimsel dergide yayınlanan bir çalışmaya göre; Mavi Bölge'de yaşyan kişiler, bitki bazlı beslenmenin yoğun olması en büyük farklılıklarından biri. Ara sıra et tükettikleri belirtilirken, fındık ve zeytinyağı gibi bitkisel yağlar temel kaynakları arasında bulunuyor. TAM BUĞDAY TOSTU Konu ekmek olduğunda, dünyadaki en uzun süre yaşayan insanların hepsinin ortak noktalarından bir diğeri; beyaz ekmek yememeleridir. Bunun yerine 'Mavi Bölge' toplulukları kepekli tahıllar içeren ekmekler tüketiyorlar. Hızlı bir atıştırmalık isterseniz ve karbonhidrat ihtiyacınız varsa, peynir ve domatesle yapılan tam buğday ekmeği ile yapılan tost, en iyi atıştırmalık veya hafif bir öğün olacaktır. AVOKADO Bu sayede Mavi Bölge insanları, yüksek tansiyon riskinden de uzak kalıyorlar. Avokadonun kalp sağlığını iyileştirdiği uzun süredir biliniyor. Penn State Üniversitesi tarafından 2019'da yapılan bir araştırmaya göre, günde bir avokado tüketmenin LDL kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceği bulundu. MUZ Herhangi bir sağlıklı yaşam tarzı için günlük olarak yeterli miktarda lif tüketmek çok önemlidir. Mavi Bölge'de yaşayan insanların ortak bir özelliği, çok fazla lif tüketmeleridir. Bu, kalp sağlığınızı iyileştirmek ve hatta bazı kanser risklerini azaltmak için faydalıdır. NOHUT Sardunya ve İkaria, özellikle çorba, atıştırmalık ve kavurma olarak ana yemeklerde sıklıkla doğru nohut tüketiyor. Nohut, içeriğindeki lif, protein ve sağlıklı yağlarla birlikte gelir. Dengeli ve bitki bazlı bir atıştırmalık yapar. Üstelik nohutun sindirime yardımcı oldukları, kanser riskini azalttığı ve kolesterol düşürdüğü tespit edilmiştir. SİYAH FASULYE Atıştırmalık olarak tüketmeyi düşünmek ilginç gelse de öğünler arasında sevdiğiniz baharatlarla hafif bir salata olarak tüketilebilir. Böylece günlük porsiyonlarınızı ayaralayabilirsiniz. Siyah fasulye, genel olarak en sağlıklı gıdalardan biri olarak kabul ediliyor. Bitki protein kaynağı olmasının yanı sıra çok fazla lif içerir ve kolesterolü düşürür, sindirim ve bağırsak sağlığını iyileştirir, beyin ve bilişsel sağlığı destekler ve kan şekeri düzeylerini stabilize eder. KAHVE Mavi Bölge'de yaşayan insanların bir başka ortak noktası da düzenli kahve tüketimi. Bu bölgelerde yaşayan insanlar, sabah saatlerinde sade bir kahve içmek büyük bir önem taşır. Bu bölgedeki insanların çoğu kahveyi tercih ediyor. Yüksek şeker ve krema içeren kahveler, faydalarından çok fazla işlenmiş şekere maruz kalmanızı sağlar. Sabahları ılık bir kahve içmek, enerjinizi artırırken iltihaplanmayı azaltır, kronik hastalık riskini düşürür ve hatta kalp sağlığını iyileştirebilir. ÇAY Japonya'nın Okinawa bölgesinde yaşayan insanlar, National Geographic'e göre yeşil çaya sık sık zerdeçal ve yasemin ekliyor. Yeşil çay, metabolizmanızı hızlandırmanıza, vücuttaki iltihaplanma oranını azaltmanıza, belirli kanser riskinizi azaltmanıza ve hatta zamanla beyin sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Yeşil çay en sağlıklı çay seçeneklerinden biri olsa da, diğer birçok siyah ve bitki çayları da birçok sağlık yararına sahiptir.