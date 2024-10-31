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Bir gıda mühendisi evine asla almayacağı yiyecekleri saydı! Liste şaşırttı…

Günlük beslenme düzenimizde tükettiğimiz bazı besinler sağlığa zararsız gibi görünse de aslında ilerleyen zamanlarda büyük sorunlara yol açabilir. Kilo alımından kalp krizine kadar birden çok sağlık problemine yol açan bu besinlerin tüketiminden uzak durmak önemlidir. Konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan bir gıda mühendisi evine asla alamayacağı besinleri sıraladı.

Giriş Tarihi: 31.10.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:54
Bir gıda mühendisi evine asla almayacağı yiyecekleri saydı! Liste şaşırttı…

Tüketiminden oldukça hoşlandığınız hatta size iyi geldiğini hissettiğiniz bazı besinler aslında son derece zararlı olabilir. İşte sağlığa zararlarını öğrendiğinizde evinize sokmak istemeyeceğiniz o besinler…

Bir gıda mühendisi evine asla almayacağı yiyecekleri saydı! Liste şaşırttı…

ENERJİ İÇECEĞİ

Yüksek oranda kafein içeren enerji içecekleri fazla tüketim sonucu sağlığı olumsuz etkileyebilir.

Bir gıda mühendisi evine asla almayacağı yiyecekleri saydı! Liste şaşırttı…

Özellikle kalp atış hızını ve kan basıncını artırabileceği için, kalp rahatsızlığı olan kişilerde; çarpıntı, yüksek tansiyon ve kalp ritminde düzensizliklere neden olabilir.

Bir gıda mühendisi evine asla almayacağı yiyecekleri saydı! Liste şaşırttı…

Enerji içeceğinin fazla tüketimi sonucu, kalp krizi riski artabilir.

Bir gıda mühendisi evine asla almayacağı yiyecekleri saydı! Liste şaşırttı…

Enerji içecekleri yalnızca kalbi etkilemez aynı zamanda kilo alımına da neden olabilir.

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