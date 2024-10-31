Bir gıda mühendisi evine asla almayacağı yiyecekleri saydı! Liste şaşırttı…

Günlük beslenme düzenimizde tükettiğimiz bazı besinler sağlığa zararsız gibi görünse de aslında ilerleyen zamanlarda büyük sorunlara yol açabilir. Kilo alımından kalp krizine kadar birden çok sağlık problemine yol açan bu besinlerin tüketiminden uzak durmak önemlidir. Konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan bir gıda mühendisi evine asla alamayacağı besinleri sıraladı.