Trend Galeri Trend Yaşam Bir gören bir daha gitmek istiyor! Dünyanın en etkileyici 40 şehri: Listeye Türkiye'den bir kent girdi

Bir gören bir daha gitmek istiyor! Dünyanın en etkileyici 40 şehri: Listeye Türkiye'den bir kent girdi

Dünya, her köşesinde farklı bir hikaye barındırıyor. Bazı şehirler var ki, adımınızı attığınız anda sizi etkisi altına alıyor. Bu şehirler, bir kez gidenin aklında kalıyor; görenin ise "bir gün mutlaka tekrar" dediği yerler arasında yer alıyor. İşte dünyanın en etkileyici şehirleri...

Giriş Tarihi: 13.01.2026 15:48 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:07