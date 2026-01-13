Trend Galeri Trend Yaşam Bir gören bir daha gitmek istiyor! Dünyanın en etkileyici 40 şehri: Listeye Türkiye'den bir kent girdi

Dünya, her köşesinde farklı bir hikaye barındırıyor. Bazı şehirler var ki, adımınızı attığınız anda sizi etkisi altına alıyor. Bu şehirler, bir kez gidenin aklında kalıyor; görenin ise "bir gün mutlaka tekrar" dediği yerler arasında yer alıyor. İşte dünyanın en etkileyici şehirleri...

Giriş Tarihi: 13.01.2026 15:48 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:07
Kimi tarihiyle, kimi manzarasıyla, kimi de atmosferiyle büyülüyor. İşte bir kez görenin aklından çıkmayan, tekrar tekrar gitme isteği uyandıran dünyanın en etkileyici 40 şehri...

Paris (Fransa) – Romantizmin ve mimarinin başkenti

Roma (İtalya) – Her köşesi tarih kokan açık hava müzesi

İstanbul (Türkiye) – İki kıtanın kesiştiği eşsiz şehir

New York (ABD) – Hiç uyumayan şehir

Tokyo (Japonya) – Gelenek ve teknolojinin kusursuz uyumu

Londra (İngiltere) – Tarih, kültür ve modern yaşam bir arada

Barcelona (İspanya) – Gaudí'nin izinde sanat dolu sokaklar

Dubai (BAE) – Çölün ortasında yükselen lüks

Prag (Çekya) – Masallardan çıkmış gibi görünen şehir

Venedik (İtalya) – Kanallar üzerindeki romantik hayat

Amsterdam (Hollanda) – Kanallar, bisikletler ve özgür ruh

Viyana (Avusturya) – Klasik müzik ve imparatorluk ihtişamı

Budapeşte (Macaristan) – Tuna Nehri'nin incisi

Cape Town (Güney Afrika) – Doğa ve şehir iç içe

Rio de Janeiro (Brezilya) – Renkli karnavalların şehri

San Francisco (ABD) – Sisli manzaralar ve ikonik köprü

Marakeş (Fas) – Renkler, baharatlar ve mistik atmosfer

Kahire (Mısır) – Piramitlerin gölgesinde binlerce yıl

Bangkok (Tayland) – Kaotik ama büyüleyici

Singapur – Geleceğin şehri

Seul (Güney Kore) – Pop kültür ve tarih yan yana

Hong Kong – Gökdelenler ve liman manzarası

Los Angeles (ABD) – Hollywood'un kalbi

Berlin (Almanya) – Tarihiyle yüzleşen modern şehir

Moskova (Rusya) – Görkemli mimari ve geniş bulvarlar