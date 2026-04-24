Trend Galeri Trend Yaşam Bir servetin üzerinde oturuyor olabilirsiniz! 5 milyar lira değerindeki bozuk para ortaya çıktı: Meğer o "hata" servet ediyormuş...

Nümismatik (madeni para koleksiyonculuğu) dünyası, tarihin en sarsıcı rekorlarından birine tanıklık ediyor. Cüzdanınızda görseniz muhtemelen fark etmeden harcayacağınız sıradan bir bakır kuruşun, aslında milyarlarca liralık bir servet olduğu ortaya çıktı. Ünlü ABD Başkanı Abraham Lincoln figürünü taşıyan bu özel para, üretim bandındaki o nadir hata sayesinde sıradan bir metal parçasından dünyanın en pahalı objelerinden birine dönüştü.

Giriş Tarihi: 24.04.2026 10:45 Güncelleme Tarihi: 24.04.2026 10:51
Abraham Lincoln'ün doğumunun 100. yılı anısına ilk kez 1909 yılında basılan 'Lincoln Wheat Penny', ünlü tasarımcı Victor David Brenner tarafından hayata geçirildi. Paranın ön yüzünde Lincoln'ün asil profili, paranın arka yüzünde ise iki buğday başağı yer alıyor.

1958 yılına kadar tedavülde kalan bu seri, milyonlarca adet üretilmesine rağmen, belirli yıllara ait hatalı üretimler ve özel alaşım denemeleri bazı örnekleri günümüzde dahi paha biçilemez birer sanat eserine dönüştürdü.

BU PARA NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Uzmanlara göre, bu paranın servet değerinde olup olmadığını belirleyen üç temel kriter bulunuyor:

1.KRİTİK TARİHLER

Özellikle 1909-S, 1914-D, ve 1955 yıllarına ait baskılar oldukça yüksek talep görüyorlar. 1955 yılındaki 'çift kalıp' hatası, parayı nümismatlar için efsanevi kılıyor.

2. MALZEME YANLIŞLIĞI

İkinci Dünya Savaşı'nın yaşandığı 1943 yılında, bakır tasarrufu için paralar çelikten basılıyordu. Ancak hata sonucu bakırdan basılan az sayıdaki 1943 kuruşu günümüzün en değerli parçaları arasında yer alıyor.

3. 1922 'D' HARFİ OLMAYAN BASKILAR

Denver darphanesinde basılmasına rağmen kalıp aşınması sonucu üzerindeki 'D' harfi silinen paralar, müzayedelerde rekor fiyatlara alıcı buluyor.

4. 1909-S VDB İMZASI

Tasarımcı Victor David Brenner'ın baş harflerini taşıyan ve San Francisco'da çok kısıtlı sayıda basılan bu seri, koleksiyonların 'anahtar parçası' olarak biliniyor.

5. KONDİSYON VE DOĞALLIK

Paranın aşınma durumu ve üzerindeki doğal patine (zamanla oluşan tabaka) fiyatı doğrudan etkiliyor.

UZMANLAR PARALARI PARLATMAK KONUSUNDA UYARILARDA BULUNUYOR

Nümismatlar, ellerinde nadir parça olduğunu düşünen vatandaşlara "Kendi yöntemlerinizle temizlemeyin!" uyarısında bulunuyor.

Paranın üzerindeki doğal oksitlenme (patine) değerini artırırken, kimyasal maddelerle parlatma işlemi paranın koleksiyon değerini anında sıfırlayabiliyor.

Özellikle 1943 basımı bir kuruşun gerçekliğini anlamak için uygulanan en basit yöntem mıknatıs testi. Eğer para mıknatıs tarafından çekilmiyorsa, bir servetin üzerinde oturuyor olabilirsiniz.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör