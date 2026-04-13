Bir tek Türkiye'de yetişiyor... Ömürleri ise sadece 20 gün! 

Enstitüde 34'ü Türkiye'nin farklı bölgelerinden, 4'ü ise yurt dışından temin edilen toplam 38 ters lale türü bulunuyor. Ziraat Mühendisi Meral Aslay, ters lalelerde kültüre alma ve ıslah çalışmalarının 2006 yılından bu yana sürdüğünü belirterek, bir melez tür elde etmenin 4 ila 7 yıl sürebildiğini ifade etti.

Aslay, yürütülen çalışmalar sonucunda 27 melez çeşit adayı geliştirildiğini aktararak, ters lalelerin büyük bölümünün endemik olduğunu ve koruma altına alındığını kaydetti.

