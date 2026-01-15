Bir ülke kadar büyük! Buzun 7 kilometre altına gömülü devasa yapı şaşkına çevirdi

BUZUL TARİHİNİ YENİDEN YAZMAK

Yüzeydeki pembe kayalar ile yeraltındaki bu gizli granit kütlesi arasında kurulan bağlantı, jeolojik bir bulmacayı çözmekle kalmadı, aynı zamanda Pine Island Buzulu'nun geçmişteki davranışlarına dair hayati bilgiler sundu. Bulgular, geçmişte çok daha kalın olan bir buz tabakasının, bu kayaları yatağından söküp alarak çevredeki dağların yüksek kesimlerine taşıdığını gösteriyor.