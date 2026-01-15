Bir ülke kadar büyük! Buzun 7 kilometre altına gömülü devasa yapı şaşkına çevirdi
Antarktika'nın ıssız beyazlığında parlayan o gizemli pembe kayaların altından çıkan gerçeğe inanamayacaksınız! Yıllardır bilim insanlarının kafasını kurcalayan bu tuhaf taşlar, buzulların kilometrelerce altına gömülü, neredeyse bir ülke büyüklüğünde devasa bir 'sırrı' ifşa etti. Buzun derinliklerinde yatan ve tam 175 milyon yıldır sessizce bekleyen bu dev kütle, dünyanın geleceği ve yükselen deniz seviyeleri hakkında bildiğimiz her şeyi değiştirebilir. İşte buzulların altındaki o karanlık sırrın tüyler ürperten detayları...
